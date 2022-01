Ancora una volta Belen Rodriguez infiamma il web, la bella argentina si è fatta immortalare sul suo terrazzo in tutta la sua sensualità. I followers sono rimasti senza parole, vediamola.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle donne più belle ed apprezzate dal pubblico a casa, la showgirl oltre ad essere ammirata per la sua forma fisica è anche molto seguita per via della sua professionalità in tv.

La sexy argentina è anche seguitissima sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 10 milioni di followers, un numero impressionante, i suoi fan non vedono l’ora che Belen pubblichi qualche scatto seducente ed è proprio quello che è successo qualche ora fa.

Ebbene si, la Rodriguez ha infiammato ancora una volta il web postando sul suo profilo Ig alcuni scatti molto sexy, l’argentina si è fatta immortalare sul suo bellissimo terrazzo e il risultato è pazzesco.

Andiamo a vedere nel dettaglio le foto postate da Belen.

Belen Rodriguez infiamma il web, foto mozzafiato

Ancora una volta Belen ha lasciato i fan a bocca aperta, la showgirl si è fatta immortalare sul suo terrazzo e come potete vedere dalle foto qui sopra il risultato è stato fenomenale.

Anche i followers hanno gradito gli scatti, infatti in pochi secondi l’hanno inondata di mi piace e di commenti. Nel particolare la foto ha già ottenuto più di 300mila like, per non parlare dei complimenti.

La Rodriguez è sempre in forma smagliante, nonostante abbia da poco dato alla luce la piccola Luna Marì ha un fisico scultoreo e super allenato, ovviamente segue una dieta rigida e fa allenamento costante.

Nelle ultime ore, alcune voci di corridoio, hanno confermato una possibile crisi tra Belen e il suo compagno Antonino Spinalbese, i due da diverso tempo non si facevano vedere più insieme, motivo per cui i fan si sono immediatamente preoccupati. Per il momento nessuno dei due ha smentito o confermato la questione, vedremo se nei prossimi giorni vorranno aggiornare i followers sulla vicenda.

Voi cosa ne pensate?