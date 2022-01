Pomeriggio 5 e La vita in diretta, scontro tra i due presentatori, ecco cosa succede

Scontro al vetriolo tra i due presentatori di Pomeriggio 5 e La vita in diretta. Il conduttore non ci sta e sbotta

Duro scontro quello tra Rai e Mediaset dopo la vicenda andata in scena nella giornata di ieri, mercoledì 5 gennaio 2022. È stata infatti una puntata movimentata quella de La Vita in diretta, con il presentatore, Alberto Matano, che ha sbottato.

Si è trattato, infatti, di un’incomprensione tra gli inviati di Pomeriggio 5 e La vita in diretta. Con il presentatore del programma Rai che si è scagliato contro i colleghi della Mediaset e, in particolare, Pomeriggio 5, condotto da Simona Branchetti.

Scontro tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta. Ecco cosa è successo

Scontro durissimo tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta. Durante la puntata di ieri, 5 gennaio 2022, Alberto Matano, presentatore del programma Rai, ha accusato l’inviata di Pomeriggio 5 per avergli sottratto l’intervistato ad una sua inviata.

LEGGI ANCHE –> TEST: SCEGLI UN TRIANGOLO, ECCO COME TI VEDONO GLI ALTRI

La giornalista Rai sta appunto intervistando il marito di una donna scomparsa in questi giorni a Trieste. Mentre l’inviata de La vita in diretta porgeva le domande all’uomo, l’intervista è stata “disturbata” dalla voce fuori campo di una giornalista di Pomeriggio 5.

In un primo momento, Matano ha ripreso la linea, spiegando che sul posto c’erano più troupe e che, giustamente, anche i giornalisti Mediaset stavano facendo il loro lavoro. Tuttavia, ripreso il collegamento a Trieste, il giornalista si è accorto che la sua inviata era da sola.

L’uomo era ormai già con la troupe di Mediaset, un gesto che non è stato affatto apprezzato da Matano. Il presentatore si è quindi sfogato in diretta e si è rivolto duramente contro la troupe di Pomeriggio 5 rivolgendo loro parole dure: “Sono cose che succedono – ha affermato Matano – ma non dovrebbero accadere. Non è il mio stile, per fortuna”.

LEGGI ANCHE –> GF VIP: SCENA “IMBARAZZANTE” IN ONDA, COSA È SUCCESSO?

Non si è fatta attendere la replica di Simona Branchetti, conduttrice di Pomeriggio 5. L’ex giornalista di Tg5 ha difeso la sua troupe, affermando di trovare inappropriate le parole del suo collega della Rai: “Nessuno si è comportato in modo scorretto – ha tuonato la Branchetti – Ilaria Dalle Palle (l’inviata ndr.) ha fatto ottimamente il suo lavoro”.