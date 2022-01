Giacomo Urtis parla dei regali fatti a Miriana Trevisan: nuovo scandalo all’interno della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La prima puntata di questo 2022 del Grande Fratello Vip è stata piuttosto scoppiettante e, come al solito, non sono mancate le polemiche. Grandi protagoniste Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro da una una parte e le sorelle Jessica e Lulù Selassiè dall’altra.

Il gruppo femminile pare essersi frammentato in due, ma a quanto pare anche Giacomo Urtis ha qualcosa da dire nei confronti di Miriana Trevisan: confermata la pesante accusa all’ex-velina.

Giacomo Urtis parla dei regali fatti a Miriana Trevisan

Nel corso della puntata Signorini ha fatto un focus sulle parole pronunciate da Giacomo Urtis nel corso della settimana; il chirurgo ha confessato a Soleil che, stando alle sue fonti, Miriana si sarebbe fatta fare diversi regali da alcuni uomini, da un valore esorbitante.

Accusa pesantissima quella di Urtis, che ha scatenato anche l’ira di Biagio D’Anelli, che nella casa si è proprio legato sentimentalmente a Miriana; Giacomo si è scusato con la showgirl e sottolinea come credeva che fosse un momento fuori onda.

Il chirurgo però non si è scusato per il contenuto delle sue affermazioni, quanto perché secondo lui ritenute fuori luogo nel corso del programma; subito dopo la diretta di lunedì sera infatti, Urtis è tornato sull’argomento non ritrattando.

“Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto. Amore io ho raccontato dei dati di fatto. Non è che ho pensato altro o giudicato. Mica l’ho criticata o giudicata per quello che è successo. Mi dispiace, non c’ho pensato, che devo fare?” ha spiegato il chirurgo.

Urtis ha comunque manifestato l’intenzione di scusarsi di nuovo per averlo detto in televisione, ma si fida ciecamente della sua fonte:” Sono dei dati di fatto, mica è per forza sbagliato. Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto. Sono cose che mi hanno detto per certe. Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere“.