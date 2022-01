Uomini e Donne: Giorgia Lucini e Loschi rompono il silenzio!

Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi rompono il silenzio: ancora speranza per la coppia nel bel mezzo della crisi.

Personaggio noto agli spettatori di Uomini e Donne, Giorgia Lucini ha partecipato al dating show prima nelle vesti di corteggiatrice, poi in quelle di tronista; alla fine, dal programma è uscita con Manfredi Ferlicchia, con il quale ha messo alla prova la sua storia d’amore anche a Temptation Island.

Classe ’92 di Nettuno, la Lucini ha rotto con Ferlicchia ed ha iniziato una storia col cestista Federico Loschi, col quale però ha vissuto una crisi; lo stesso giocatore rompe ora il silenzio, dando speranza per il futuro della coppia.

Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi ancora insieme? Parla lui

Giorgia e Federico stanno insieme da diversi anni, tanto che hanno messo al mondo insieme addirittura due figli, Riccardo e Tommaso; nessuno si aspettava quindi questo periodo di crisi, annunciato tra l’altro dalla stessa ex-tronista, eppure i due hanno vissuto ultimamente più bassi che alti. Parlando su Instagram, Loschi ha rotto il silenzio raccontando la sua versione dei fatti, dando speranza a chi vuole rivedere i due insieme.

“I due ragazzi senza pensieri che eravamo e che dopo ogni litigata ci bastava uno sguardo e chiarivamo tutto davanti a una buona cena si sono trovati a pensare per 4, ad affrontare due gravidanze (da soli anche per questa improvvisa pandemia) con tutto ciò che ne comporta” spiega Loschi, illustrando la situazione.

Il cestista ha poi continuato dicendosi molto innamorato di Giorgia, con cui è sempre stato un corpo e un’ anima: “Tutto ciò insieme a qualche mio errore da ‘uomo’, hanno portato avanti un po’ di nervosismo… Che senza essere mai chiarito totalmente qualche settimana fa ha portato la situazione a esplodere” ammette Loschi.

Facile pensare ad un tradimento da parte del giocatore di Basket, ipotesi però in precedenza smentita dalla stessa Lucini; in ogni caso, tutta la famiglia sta cercando di superare insieme la crisi.

“Ora siamo tutti e quattro insieme e piano piano cercheremo di farci forza e fare scudo per non solo stare bene, ma per stare alla grande come siamo sempre stati” le parole di Loschi.