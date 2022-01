Decorazioni, ecco il trucco geniale per come sistemarle

Decorazioni natalizie: è arrivato il momento di riporre tutti gli addobbi. Scopriamo come sistemarli al meglio grazie ad ottimi truchetti.

È arrivato il momento di salutare il Natale ed inizare a pensare al modo più congeniale per riporre le decorazioni. L’albero, le luci e tutte le palline devono tornare nelle loro scatole! Oggi festeggiamo l’Epifania che porta via con sé tutte le feste. Le decorazioni e tutto ciò che ricorda la “magia del Natale” deve essere tolto, le case sicuramente appariranno più spente e vuote, ma è da prassi infondo.

Esistono comunque delle persone che mantengono gli addobbi per tutto l’anno, certo è raro trovarne qualcuno, ma magari vi sarà capitato di accorgervi che passeggiando per le strade della vostra città sui balconi ci sono ancora le lucine di natale oppure gli sticker che i bambini attaccano alle finestre raffiguranti i pupazzi di neve e i babbi natale.

Decorazioni natalizie: trucchi per riporle al meglio

Le decorazioni si rovinano difficilmente se ben conservate con tutte le accortezze necessarie, in questo modo si possono riutilizzare anno dopo anno rimanendo intatte nella loro bellezza. Riporle in modo ordinato e con cautela vi consentirà di evitare spese inutili e di risparmiare molto. Come poter conservarle al meglio? Esistono diversi trucchi pratici e sicuri, scopriamoli insieme!

Cosa fare per riporre le luci di natale? Anzitutto sciogliere eventuali nodi prima di conservarle. Si possono usare diversi metodi:

Contenitore di cartone a forma di cilindro: fare un foro all’estremità del contenitore ed inserire una parte del filo delle luci al suo intento, arrotolare con calma il cavo attorno al tubo dall’alto verso il basso e poi inserire l’altro lato del filo nel foro fatto in precedenza.

fare un foro all’estremità del contenitore ed inserire una parte del filo delle luci al suo intento, arrotolare con calma il cavo attorno al tubo dall’alto verso il basso e poi inserire l’altro lato del filo nel foro fatto in precedenza. Rotolo di cartone della carta regalo (fili lunghi): un po’ come per l’altro metodo avvolgere il filo attorno al rotolo e fissare le due estremità con il nastro adesivo.

un po’ come per l’altro metodo avvolgere il filo attorno al rotolo e fissare le due estremità con il nastro adesivo. Grucce degli abiti (fili corti): avvolgi attorno al gancio della gruccia un’estremità del cavo e continua così fino alla fine.

Cosa fare per riporre l’albero?

Prima di tutto smonta l’albero, ci sono alcuni meccanismi veramente complicati. Poi fissa lo stelo ed i rami e riponilo nella scatola originale. È il modo più semplice. In alternativa puoi comprare una borsa bella grande ed inserirlo lì.

Cosa fare per riporre le palline?

La prima cosa da fare è smontarle dall’albero poi riporle nella loro confezione originale. Evitate di buttarla! Come alternativa si possono riporre custodite con dei fogli di giornale all’interno di scatole di scarpe inutilizzate, per le palline piccine opta per i contenitori delle uova.