Un rompicapo che mette alla prova le capacità visive di ognugno. Riesci a trovare la calza immersa insieme a tanti altri elementi natalizi?

Siamo a dicembre, in un clima di festa continuo. Tutto fuori e dentro casa ci ricorda il Natale. Mille decorazioni, addobbi sparsi quà e là sulle insegne dei negozi. L’immancabile profumo delle caldarroste mentre si passeggia per i mercatini natalizi, l’albero ed il presepio. Ecco un nuovo rompicapo che sta spopolando sul web legato proprio al Natale.

Vi ricordate il rompicapo sul Babbo Natale nascosto tra la gente del mercatino di Natale? Questo è molto simile, solo che non si tratta di “Santa Claus”. La sfida proposta è quella di andare a ricercare nell’immagine una calza della befana immersa in tantissimi biscotti pan di zenzero, pupazzi e fiocchi di neve, pacchi regalo, palline ed alberi di natale. Coraggio, mettetevi alla prova e cercate di battere il record di 45 secondi. La caccia è aperta!

Rompicapo vedi la calza della befana? È impossibile

La calza è ben nascosta, ma per alcuni non è stato difficile trovarla! Voi siete riusciti nell’impresa? Non scoraggiatevi se la ricerca non è andata a buon fine, non era mica semplice ritrovarla nell’insieme di tutti questi elementi natalizi.

Sarete sicuramente in grado di risolverne tanti altri, non esiste solo questo. Non disperate, le vostre capacità visive miglioreranno, se continuerete ad esercitarvi con test relativi ad illusioni ottiche come queste. Si tratta di indovinelli semplici e veloci, non richiedono chissà quanto tempo. Gli si possono dedicare 2/3 minuti massimo, non di più. Rappresentano un buon modo per rilassarsi un po’. Sono ideali per prendersi una pausa dal ritmo frenetico della vita.

Bando alle ciance… la soluzione la trovate qui sotto: