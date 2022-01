Sanremo 2022: Ecco chi saranno le donne accanto a lui, da non credere!

Amadeus è di nuovo al timone di Sanremo. Ma chi saranno i volti femminili che lo affiancheranno? Scopriamolo insieme.

Il sipario si sta per aprire a Sanremo. A condurre quest’anno sarà per il suo terzo anno consecutivo Amadeus. Il festival della musica avrà inizio il prossimo 1° febbraio per poi concludersi il 5 di febbraio.

Accanto al conduttore di Rai 1 sarà presente il comico di Zelig, Checco Zalone. Il loro sketch per la presentazione del comico alla kermesse canora ha fatto divertire molto tutti i fan: Amadeus ha chiesto a Zalone se questa volta era pronto per Sanremo ed il comico ha iniziato a domandare “Hai finito di pagare il mutuo della casa? Hai comprato una casa a tuo figlio?”.

La risposta a tutte queste domande è “Si” ma poi domanda a Zalone “perché?”. E il comico ha finito questo sketch dicendo “Poi non lavorerai più, al massimo al Telelombardia”. Non si sa ancora se lo accompagnerà in tutte e cinque le serate.

Svelato il primo nome che affiancherà Amadeus a Sanremo

Non si sa ancora, però, se il mattatore di Rai 1, Fiorello, parteciperà anche lui, anche solo per una serata. Per il momento resta alto la volontà di scoprire i volti delle cinque donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione di Sanremo 2022.

Il primo nome è stato già svelato: si tratta di Maria Chiara Giannetta. L’attrice è conosciuta soprattutto per aver recitato nella fiction di Rai Uno Blanca. In questa occasione, l’attrice ha potuto far vedere sia la sua bravura che la sua bellezza. Per lei, questo potrebbe essere un buon trampolino di lancio.

Dal 1° al 5 febbraio 2022 si esibiranno sul paco dell’Ariston i 26 big e 8 nuove proposte: Emma Marrone con “Ogni volta è così”; Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”; Sangiovanni con “Farfalle”; Iva Zanicchi con “Voglio amarti”; Achille Lauro con “Domenica”; Aka7even con “Perfetta così”; Michele Bravi con “Inverno dei fiori”; Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”; Ana Mena con “Duecentomila ore”; Elisa con “O forse sei tu”; Rkomi con “Insuperabile”; Ditonellapiaga e Donatella Rettore con “Chimica”; Mahmood e Blanco con “Brividi”; Giusy Ferreri con “Miele”; Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, Lucia”; Fabrizio Moro con “Sei tu”; Highsnob e Hu con “Abbi cura di te”; Irama con “Ovunque sarai”; La rappresentante di lista con “Ciao ciao”; Noemi con “Ti amo non lo so dire”; Dargen D’Amico con “Dove si balla”; Le Vibrazioni con “Tantissimo”; Yuman con “Ora e qui”; Tananai con “Sesso occasionale”; Matteo Romano con “Virale”.