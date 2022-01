Cavolfiore. Sai cosa succede al tuo corpo se lo mangi?

Cavolfiore: ha molte proprietà benefiche, ma attenzione agli effetti collaterali! Scopri cosa succede al tuo corpo quando lo mangi.

Il cavolfiore proviene dalla famiglia dei cavoli. È un vegetale molto buono e ricco di proprietà benefiche. Ha un sapore delicato però non piace proprio a tutti, specialmente ai bambini. È un ortaggio versatile e molto buono per preparare delle eccellenti minestre. Ideale anche per la pasta o per creare contorni gustosi ed interessanti.

Ricerche scientifiche hanno riscontrato che assumerlo con regolarità, quando è di stagione, certamente apporta innumerevoli vantaggi al nostro organismo, ma questo ortaggio non va sottovalutato! Presenta degli effetti collaterali e non è indicato per persone che assumono certi tipi di farmaci o presentano un intestino più debole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cavolfiore: benefici e problematiche sulla sua assunzione

BENEFICI DEL CAVOLFIORE

1 porzione contiene dai 2 a i 3 g. Le fibre aiutano il sistema gastrointestinale e se presenti infiammazioni aiutano ad alleviarle. Riduzione delle calorie e del peso: 1 porzione ne contiene circa 25/ 30. Facilita la perdita di peso, quindi, è utile associarlo a tanto esercizio fisico e ad una dieta sana ed equilibrata, per riuscire a perdere peso.

PROBLEMATICHE DEL CAVOLFIORE