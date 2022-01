Una Vita, Genoveva giura vendetta dal carcere: le minacce della dark lady di Acaçias pronte a portare nuove trame nella soap.

Dopo il grandissimo salto temporale di dieci anni avvenuto ormai più di un anno e mezzo fa, Una Vita ha riproposto agli spettatori un piccolo balzo in avanti. Grazie al piano escogitato con Santiago, Laura e il commissario Mendez, Felipe è finalmente riuscito a far confessare Genoveva; da qui il piccolo balzo in avanti di qualche mese, dove abbiamo visto la dark lady di Acaçias in carcere.

Con Genoveva a un passo dal patibolo, Felipe si gode finalmente il successo ma la sua ex-moglie pare prontissima a vendicarsi; nuove trame in arrivo nella soap di Canale 5.

Una Vita, Genoveva giura vendetta dal carcere

A tenere banco in queste puntate di Una Vita, oltre che alle morti improvvise di Felicia e Bellita (anche se su quest’ultima cominciano ad esserci dubbi) è soprattutto la condizione di Genoveva, in carcere e quasi certa di una imminente condanna per l’omicidio di Marcia.

Felipe si gode il successo e, ricostruendo tutto con i suoi amici e vicini (facendo così scoprire anche al pubblico i dettagli del piano orchestrato) rende pubblica la verità svelando a tutti il vero volto di Genoveva; addirittura, l’Alvarez-Hermoso ha rilasciato un’intervista alla stampa, che tanto lo aveva denigrato durante il primo processo contro Genoveva.

La notizia delle parole di Felipe giunge subito in carcere da Genoveva, che dopo aver avuto alcuni dettagli sul piano da Ramon, giura di farla pagare a tutti quanti; pare restare poco tempo alla Salmeron, ma dalla sua cella comincia a pensare a come potersi vendicare di Felipe e di tutti quelli che lo hanno aiutato.

Cosa preparerà Genoveva questa volta per salvarsi la vita e vendicarsi dei suoi nemici? I colpi di scena non mancheranno sicuramente, anche viste le due morti di Felicia e Bellita, avvolte da non pochi misteri.