Francesca Cipriani parla del figlio del suo fidanzato, Alessandro: i tre diventeranno presto una famiglia col matrimonio.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani potrà ora concentrarsi sui preparativi del matrimonio con Alessandro Rossi, imprenditore che abbiamo conosciuto proprio grazie al reality show di Canale 5.

La proposta è arrivata in diretta per la gioia della Cipriani, facendo emozionare il pubblico; ma sapevate che Alessandro ha già un figlio? A parlarne è la stessa Francesca.

Francesca Cipriani parla del figlio del suo fidanzato, Alessandro

La coppia, anche per il poco tempo passato insieme all’interno della casa, è sembrata piuttosto affiatata; dopo burrascose e violente storie d’amore, Francesca ha finalmente trovato stabilità e serenità con Alessandro, che diventerà presto suo marito.

In un’intervista, la Cipriani è tornata in primis sulla proposta in diretta: “Mi dispiace che non sia arrivata al cuore questa grande emozione, noi ci sposiamo e saremo felice per sempre. Non sono una persona che fa delle farse, non le ho mai fatte nella mia vita. Sono una donna sincera e chi mi conosce lo sa” spiega Francesca.

I due non vedono l’ora di diventare finalmente una famiglia, che includerà per forza di cose anche il piccolo bambino che Alessandro ha avuto da una precedente relazione; fino ad ora, nella casa la Cipriani non aveva mai fatto menzione a questo dettaglio.

“È piccolino, ha due anni e mezzo, e ancora non parla molto. Però ho un bel rapporto con lui, mi piacciono tantissimo i bambini e con Ale non vediamo l’ora di averne uno nostro” spiega Francesca, prontissima ad essere affettuosa e amare anche il figlio del compagno.

La data del matrimonio non è stata ancora fissata, ma sarà sicuramente entro quest’anno; già in precedenza Francesca ha rivelato come voglia optare per un menù che dia grande spazio alle specialità regionali del nostro paese. E chissà se alla fine la Ricciarelli canterà in chiesa, specie dopo le ultime polemiche…