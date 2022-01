Chicago Pd 9: nuovi problemi per gli agenti Adam Ruzek e Kim Burgess. Cosa succederà nei prossimi episodi? Scopriamolo insieme.

Mercoledì 5 gennaio 2022 è andata in onda in America una nuova puntata di Chicago PD, giunto alla sua nona stagione.

Al centro dell’episodio ci sono loro, gli agenti del 21° distretto, Adam Ruzek e Kim Burgess, alle prese con la piccola Makayla, la bambina adottata da Kim dopo che aveva perso i suoi genitori.

L’agente dell’Intelligence (guidata dal sergente Hank Voight) ha designato il suo ex fidanzato come tutore per la bambina, se le dovesse succedere qualcosa.

Ruzek e Burgess, dopo alcune incomprensioni, hanno deciso di crescere insieme Makayla, come una famiglia allargata, vivendo tutti e tre sotto lo stesso tetto.

Chicago PD 9: nuovi guai per Kim Burgess e Ruzek

Ma una frase detta dalla bambina li mette in allerta: infatti, più di una volta ha nominato Teddy, con il quale parlava sempre. Ma solo dopo aver detto ad Adam (che all’inizio pensava si trattasse di un suo amichetto) che ha “una macchina tutta sua” e che vuole parlare solo con lei, l’agente, insieme a Kim, hanno iniziato ad indagare.

Teddy è lo zio paterno della bambina che ha chiesto l’affidamento esclusivo, gettando così nel panico la coppia.

Per Kim Burgess i guai non sono ancora finiti: l’agente dalla prima stagione, forse è il personaggio che è cresciuto di più nella serie, affrontando molto sfide. La peggiore fra tutte, forse, è stata nella settima stagione, quando per salvare una ragazza in difficoltà ha perso il figlio che aspettava dall’agente Ruzek.

Ma da questa disgrazia, come nelle altre del resto, la poliziotta ne è sempre uscita fuori, forse più forte di prima.

Se da una parte c’è la possibilità che la coppia perda l’affidamento della piccola, dall’altra l’ideatore di One Chicago, Dick Wolf, ha già affrontato questo tema in Chicago Fire, quando i due pompieri Gabriella Dawson e Matthew Casey avevano preso in affidamento un bambino, che poi hanno deciso di lasciarlo andare dopo che il padre era tornato.

La coppia di Chicago PD perderà l’affidamento della piccola Maykala? Il prossimo appuntamento è per Mercoledì 12 gennaio 2022, quando andrà in onda un nuovo episodio della serie di Dick Wolf.