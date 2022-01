Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti del Gf Vip, la sua storia ha commosso tutti, ma conoscete suo fratello Kevin? i due oltre ad essere molto legati hanno una passione in comune. Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Manuel Bortuzzo è sicuramente uno dei concorrenti più apprezzati del Gf Vip, il giovane ragazzo è entrato nel reality per dimostrare la sua autonomia e soprattutto la sua forza a tutte quelle persone, che come lui, vivono in una situazione di disagio.

Nell’ultima puntata non sono di certo mancate le emozioni, questa volta a ricevere una bellissima sorpresa è stato proprio Manuel, che nell’ultimo periodo sta riscontrando alcune difficoltà per via dell’eccessiva perdita di peso.

Alfonso Signorini ha voluto incoraggiare il giovane facendogli rincontrare, dopo più di quattro mesi, l’amato fratello Kevin.

Il fratello di Bortuzzo è il più piccolo della famiglia, ha appena 15 anni e ha una passione in comune con Manuel, il nuoto.

Scopriamo nel dettaglio chi è cosa fa nella vita.

Gf Vip: il commovente incontro tra Manuel e suo fratello Kevin

Durante l’ultima puntata del Gf Vip abbiamo assistito ad un incontro davvero emozionante, dopo più di 4 mesi, Manuel Bortuzzo ha potuto rivedere suo fratello Kevin.

Il gieffino, in passato, aveva già parlato agli altri coinquilini del bellissimo rapporto con il fratello, spiegando non soltanto l’affetto che li lega, ma anche la responsabilità che sente nel dover essere il fratello maggiore.

Qualche settimana fa, Manuel, ha fatto capire ai compagni di voler abbandonare definitivamente il gioco, per fortuna sia il padre che il fratello sono riusciti a dare manforte al ragazzo convincendolo a rimanere in gara.

Nell’ultima puntata è arrivato il sostegno anche del fratello minore, con cui Manuel è davvero legato nonostante la grande differenza di età, Kevin ha spiegato al pubblico la sua passione per il nuoto, eredita ovviamente proprio da Manuel.

Alla fine entrambi sono scoppiati in una valle di lacrime facendo emozionare tutto il pubblico presente in studio e lo stesso Alfonso Signorini.

Kevin ha confessato di non aver mai perso nemmeno un secondo della nuova avventura di Manuel al Gf Vip e di essere molto orgoglioso di lui.

A voi è piaciuto l’incontro tra i due fratelli?