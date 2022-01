Al Bano e Romina Power nuovamente vicini: tutto è come doveva essere

Al Bano e Romina Power, arriva la pace tra di loro: gli aggiornamenti sul rapporto fra due personaggi amatissimi dal pubblico.

La coppia artistica e amorosa formata da Al Bano e Romina Power è stata sicuramente una delle più amate da parte degli italiani; dopo la loro separazione, in molti hanno sperato ad un ritorno di fiamma tra i due, che a quanto pare non c’è stato.

I due si sono persi per molto tempo, per poi ritrovarsi come amici e anche come colleghi sul palco; nell’ultimo periodo c’era stata l’ennesima frattura ma, a quanto pare, è ora arrivata di nuovo la pace.

Al Bano e Romina Power, arriva la pace tra di loro: la situazione

I due si erano nuovamente allontanati nell’ultimo periodo per l’ennesima volta a causa di un’intervista che avrebbe infastidito l’artista americana; Albano si è detto infatti felice insieme a Loredana Lecciso e pentito di aver permesso che qualcuno si intromettesse tra di loro in passato.

La Power non ha mai amato la Lecciso e le due non sono mai riuscite ad andare d’accordo e, a quanto pare, queste parole dell’ex-marito non sono andate giù all’americana, tanto che avrebbe addirittura chiesto ad Albano di far tacere la compagna.

“Grazie” al Coronavirus però, i due sono tornati ora a riparlarsi; a rivelarlo è lo stesso cantante diCellino San Marco al settimanale Di Più; a quanto pare infatti, nel periodo di quarantena Albano ha ricevuto una telefonata da parte di Romina.

Leggi anche –> Amici 21: Cosa è successo a Crytical? Parla la mamma

“Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in bocca al lupo. Mi ha fatto piacere” spiega Albano sulle pagine del settimanale Cairo Editore.

Leggi anche –> Elodie senza freni: la foto in costume è da svenire! Provare per credere

L’isolamento ha costretto Albano a tenere le distanze anche dalla Lecciso, con la quale però pare sia ancora vivo il sentimento; la passione tra i due, che hanno insieme due figli (Jasmine e Albano Junior) pare essere ancora accesa.