Il noto attore hollywoodiano sta per diventare nuovamente padre: ecco qualche informazione in più sulla moglie di Nicolas Cage.

Nicolas Cage conserva un bagaglio professionale molto importante, il cui punto focale fu l’Oscar nel 1996 a seguito dell’incredibile interpretazione nel film Via da Las Vegas. Tuttavia, dal punto di vista sentimentale, non possiamo dire che l’attore abbia avuto il medesimo successo. Il nipote di Coppola ha dovuto affrontare non pochi incidenti di percorso, tra cui innumerevoli delusioni d’amore e ben quattro divorzi importanti. Inoltre – mesi fa – Nicolas Cage fu al centro dei gossip e rotocalchi per essere stato trovato ubriaco in un centro commerciale, occasione in cui venne addirittura scambiato per un clochard a fronte delle sue condizioni. Sembra però che l’attore si stia riprendendo piano piano, Cage è prossimo a diventare padre per la terza volta!

Nicolas Cage diventa padre per la terza volta!

Nicolas Cage e Riko Shibata si sono conosciuti nel 2020 in Giappone. L’attore si trovava nella nazione nipponica per le riprese del film Prisoners of the Gostland e sembra che con la piccola Riko fu un vero colpo di fulmine. Perché piccola? Ebbene, perché la Shibata ha appena 26 anni ed è prossima a diventare mamma per la prima volta con l’attore 58enne. Non si conoscono altre informazioni sulla new entry della famiglia, soprattutto perché sembra che la ragazza sia molto riservata. Le prime immagini che la riguardano, la ritraevano vestita con il tradizionale kimono nero in occasione delle nozze con la sua anima gemella.

Ad oggi, Riko e Cage stanno per diventare genitori dopo neanche un anno di matrimonio e sembrano felici ed emozionati per il futuro nascituro. L’attore ha già un figlio di 31 anni – Weston, nato dall’amore con Cristina Fulton – e uno di 16, Kam-El avuto con Alicia Kim. Che stia per arrivare un altro maschietto? Fatto sta, che l’arrivo di un bambino rappresenta sempre una gioia per la famiglia e ci auguriamo che la lieta novella aiuti Cage a ritrovare finalmente la serenità.