Marmellata di pigne: ottima per il sistema immunitario, mal di gola e bronchiti

1 kg di pigne verdi (ben si prestano quelle di Pino Mugo o Pino d’Aleppo)

1 kg di zucchero o altro dolcificante (il rapporto con le pigne dovrà essere 1:1)

2 litri d’acqua

Iniziamo con la ricetta vera e propria, iniziando a sciacquare bene le nostre pigne con dell’acqua fredda, mettiamole in una pentola a fuoco bassissimo e le lasciamo li per almeno 5 ore.

Una volta terminata questa operazione lasciamo tutto nella pentola per una notte intera, successivamente filtriamo il composto ottenuto.

Avremmo ottenuto una sorta di gelatina dall’incredibile odore e di colore ambrato, aggiungiamo lo zucchero necessario e rimettiamo sul fuoco, fino al primo bollore.

Iniziamo a togliere la schiuma che si crea mano a mano, e lasciamo cucinare per solamente 5 minuiti.

Mettiamo quindi la nostra confettura nei barattoli, lasciando 1 centimetro di spazio dal bordo, avvitiamo e lasciamo raffreddare.

I suoi benefici, come dicevamo sono moltissimi, infatti ci permette di contrastare problemi legati alle vie respiratorie, ci lenisce la tosse, le bronchiti.

Può aiutarci a rafforzare il nostro sistema immunitario, e ci aiuta anche a proteggere il nostro stomaco e lenire dolori da gastriti.

Ci aiuta a contrastare l’anemia, e stimola anche il nostro cervello, per ultimo, ma non meno importante velocizza il processo di guarigione della afte in bocca.

Ma ci sono alcuni casi dove è meglio non usarlo, come in gravidanza, o per chi sta allattando, oppure nei bambini con meno di 3 anni, e persone che hanno problemi al fegato.

Essendo un prodotto particolare, prima di assumerlo chiedete sempre al vostro medico curante che vi saprà indicare se è il caso o meno.