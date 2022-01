Instagram, come aumentare i propri follower sull’usatissimo social network: i consigli e le strategie per raggiungere l’obiettivo.

Instagram è ormai di gran lunga il social più utilizzato; è lontano il tempo in cui Facebook spopolava, ora tutto il web gira intorno al social inizialmente nato solamente per postare fotografie.

Sappiamo tutti di come, proprio raggiungendo la popolarità su Instagram, si possa arrivare a diventare influencer, facendo magari di un hobby una vera e propria professione. Ma come fare per aumentare i propri follower? Ecco i consigli e le strategie per raggiungere l’obiettivo.

Instagram, come aumentare i propri follower sul social network

Dal numero dei follower che ci seguono deriva ovviamente lo status del nostro profilo; sappiamo come, raggiungendo dei numeri alti, si possa arrivare a diventare degli influencer di successo, di medio o alto livello a seconda dei seguaci.

I vip e le celebrità hanno già la strada spianata in questo senso, ma partire dal “basso” è tutto un altro discorso; con alcune tecniche gratuite si possono ottenere dei risultati visibili.

La linea guida è quella di postare contenuti di qualità, in linea con le vostre passioni: se vi piace ad esempio la moda, è bene indirizzarsi su questo indirizzo, senza deviare su altro.

Leggi anche –> Belen: ecco quanto costa il capo che indossa, non ci crederete mai!

Fondamentale l’interazione giornaliera con gli utenti, in modo da essere sempre presenti; utile può essere anche usare gli stessi filtri. Per guadagnare “facilmente” i primi follower, è importante collegare l’account a Facebook; i vostri amici dell’altro social network potrebbero essere invogliati a seguirvi.

Leggi anche –> Eva Grimaldi: le dichiarazioni shock a Verissimo che nessuno si aspettava

Cercate di seguire chi si è appena iscritto: probabilmente ricambierà con più facilità. Comunicare in inglese vi può aiutare a raggiungere un pubblico più ampio (anche semplicemente nelle didascalia) e gli hashtag giusti, se inseriti in un contenuto di qualità, possono dare una grande mano. Per scoprire quali i più seguiti del momento ci sono diverse applicazioni, oppure basta prestare attenzione alla sezione Top Hashtag.