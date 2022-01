Vaccino Covid per chi è guarito? vediamo quanto tempo e quante dosi fare dopo aver preso il Coronavirus. Ecco tutte le regole da seguire

Una delle domande più frequenti dell’ultimo periodo è sicuramente: dopo la guarigione da Covid dopo quanto posso fare il vaccino?

Con l’esplosione dei casi per via dell’ultima variante Omicrion, la campagna vaccinale contro il Covid ha subito un’ulteriore accelerazione, infatti in Italia, chi ha già completato il primo ciclo vaccinale ora si sta sottoponendo alla terza dose.

Ma chi si è preso il Covid come deve comportarsi e quanto deve aspettare prima di eseguire la terza dose?

Andiamo a scoprire tutte le regole e le novità su questo tema così scottante.

Vaccino dopo il Covid? ecco quando fare la terza dose

Come deve comportarsi chi ha preso il Covid negli ultimi mesi? Anche per i guariti il vaccino è necessario? E dopo quanto tempo? Proviamo a fare chiarezza sull’argomento.

La prima cosa su cui bisogna fare chiarezza è sicuramente questa: anche chi ha preso il Covid ed è guarito deve comunque sottoporsi alla vaccinazione. Ovviamente c’è un periodo di tempo da rispettare, vediamo tutte le regole da dover rispettare:

Se si è stati contagiati dal virus prima di ricevere il vaccino è necessario cominciare il ciclo di vaccinazione entro un anno dalla guarigione, allo scadere dell’anno e dopo aver effettuato la prima dose del vaccino è necessario attendere almeno quattro mesi prima di sottoporsi alla seconda.

Esistono però altre casistiche da dover valutare, chi prende il Covid dopo aver effettuato la prima dose dovrà attendere 120 giorni prima di effettuare la seconda vaccinazione.

Ecco lo schema per riassumere quanto appena detto:

Per chi è guarito da meno di un anno: prima dose entro dodici mesi dalla negativizzazione e seconda dose dopo 120 giorni;

prima dose entro dodici mesi dalla negativizzazione e seconda dose dopo 120 giorni; Per chi é guarito da più di un anno: ciclo standard, con seconda dose dopo 21 o 28 giorni e terza dopo 120 giorni;

ciclo standard, con seconda dose dopo 21 o 28 giorni e terza dopo 120 giorni; Per chi ha preso il Covid nei primi quattordici giorni dopo la prima dose: seconda dose dopo almeno 120 giorni;

seconda dose dopo almeno 120 giorni; Per chi ha preso il Covid dopo almeno due settimane dalla prima dose: seconda dose dopo almeno sei mesi, terza dopo quattro mesi dalla seconda;

seconda dose dopo almeno sei mesi, terza dopo quattro mesi dalla seconda; Per chi ha preso il Covid dopo l’intero ciclo primario di vaccinazione: terza dose a non meno di 120 giorni dalla guarigione.

