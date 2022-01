Analizziamo profondamente lo Zodiaco, diffidate di questi segni: sono i più infedeli della galassia e abili manipolatori.

Ogni segno zodiacale, influenzato dalle stelle e dai pianeti, sviluppa un particolare modus operandi, associabile alla maggior parte delle persone che nascono sotto tale costellazione. Ovviamente, nel tempo, ogni individuo si presenterà in modo totalmente diverso, eppure la sua essenza sarà associabile ad un determinato segno zodiacale. La minuziosità della Vergine, la cocciutaggine dell’Ariete, il carattere innovativo e ribelle dell’Acquario, la forza dello Scorpione e chi più ne ha più ne metta. Oggi però, faremo riferimento all’infedeltà: esistono segni zodiacali che non riescono a resistere alla tentazione, scopriamo insieme quali.

Segni Zodiacali – Ecco i più infedeli

Veniamo al dunque: sul podio troviamo Toro, Pesci e Ariete! I primi, per quanto amino una relazione improntata su fiducia e sincerità, non riescono a resistere a chi li faccia sentire desiderati. Basta qualche attenzione in più, qualche complimento, qualche abbraccio inaspettato per far sciogliere totalmente il Toro, facendolo cedere alle vostre lusinghe. I Pesci poi, così romantici, ma allo stesso tempo così istintivi, non riusciranno a non cogliere l’attimo e vivere di rimpianti. Infine l’Ariete, segno di fuoco passionale e vivace, nonostante sia in grado di amare follemente il partner, potrebbe cadere nella trappola del brivido e dell’adrenalina.

Subito dopo incrociamo lo sguardo di Bilancia e Sagittario. La prima, nota per la sua ricerca della bellezza, per il suo saper flirtare, non riuscirà a resistere al fascino della seduzione. Quando la Bilancia punta una preda, non riesce a non fantasticare sulla sua cattura. Infine il Sagittario, che non dice mai “no” all’avventura, potrebbe concedersi una fuga veloce con qualcuno che lo faccia sentire vivo anche per un solo istante. Di conseguenza, se avete a che fare con questi segni, fate bene attenzione, perché il tradimento potrebbe essere dietro l’angolo.