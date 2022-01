Anna Tatangelo uno spettacolo per gli occhi: la cantante si mostra ancora una volta favolosa, la sua bellezza è davvero immensa.

Pare essere davvero un periodo d’oro questo per Anna Tatangelo, che dopo aver fatto il suo esordio in tv in maniera più che positiva (nonostante Scene da un matrimonio non sia stato così apprezzato) ha anche ritrovato l’amore.

La cantante, dopo aver rotto con Gigi D’Alessio, pare infatti ora felicissima fra le braccia del rapper Livio Cori; un periodo più che felice che la rende più radiosa che mai, facendo brillare ancora di più la sua bellezza.

Anna Tatangelo uno spettacolo per gli occhi: Napoli sullo sfondo

Come tantissimi altri vip, la Tatangelo si è goduta queste vacanze passandole insieme alla sua famiglia; anche in questo 2022, la Tatangelo pare voler incantare tutti quanti e non soltanto con la musica o grazie alla sua presenza scenica.

Dotata di lineamenti angelici e di un corpo mozzafiato, Anna incanta ormai da diversi anni tutto il pubblico con la sua bellezza; questa nuova foto, scattata a Napoli, non fa che enfatizzarla ancora di più.

La Tatangelo si mostra serena, con una mano nei capelli e una giacca di pelle a coprirla dal freddo; sotto, si vede chiaramente il maglioncino corto color panna, che sottolinea la silhouette perfetta della cantante.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis: gonna in lattice e toppino micro, da impazzire

“Alleria, pe’ ‘nu mumento te vuò scurdà che hai bisogno d’alleria…” scrive la Tatangelo nella didascalia, citando direttamente il brano Alleria di Pino Daniele; il post è stato subito riempito di like da tutti i follower della cantante, incantati dalla sua bellezza e dal panorama offerto dalla città partenopea.

Leggi anche –> Diana Del Bufalo: ecco cosa rischia dopo le sue dichiarazioni

Tra i commenti, tantissimi i complimenti di fan di entrambi i sessi per la Tatangelo, come al solito amatissima. A spiccare è però il commento del compagno Livio Cori, che con qualche emoticon dimostra affetto alla compagna; il rapper pare non perdersi proprio nessuna foto della sua Anna.