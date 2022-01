Il Grande Fratello Vip quest’anno continua riservarci moltissimi colpi di scena: arriva una decisione improvvisa di un vip.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si prolungherà fino a marzo, mese nel quale dovrebbe essere prevista la finale. Dopo mesi di trasmissione, dobbiamo porci una domanda: cosa ci lascerà il Gf Vip 6? La scorsa edizione ci ha fatto commuovere, ridere, scherzare, ci ha fatto sognare grazie alla storia d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, per non parlare poi dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. E quest’anno? Quest’anno abbiamo assistito ad un teatrino tra Alex Belli e Soleil Sorge, abbiamo ascoltato insulti tra donne, frasi offensive pronunciate da Katia Ricciarelli nei confronti di molti vip della casa e abbiamo visto, con rammarico, il comportamento passivo di Alfonso Signorini di fronte a tutto questo. Ora, inaspettatamente, un vip ha preso una decisione molto importante.

Soleil vuole abbandonare il Gf Vip?

La sua esperienza al Grande Fratello Vip iniziò con una discussione con Raffaella Fico e sembra che l’intero percorso della influencer italo-americana sia proprio improntata sui conflitti all’interno della casa. “Chi va con lo zoppo, impara a zoppicare”, mai detto fu più vero, soprattutto riguardo la ex di Luca Onestini. La sua amicizia con Katia Ricciarelli l’ha portata ad incattivirsi ulteriormente nei confronti dei vip della casa? Non ci è dato saperlo, fatto sta che ormai i gruppetti sono visibili agli occhi di tutti. Tuttavia, dall’ultima puntata, qualcosa è cambiato irrimediabilmente: il pubblico non è più dalla sua parte. La preferita degli italiani è Nathaly Caldonazzo con il 63% dei voi e Soleil, a quanto pare, ha perso la corona.

Dopo la puntata, Soleil Sorge si è sentita con le spalle scoperte ed è crollata. Per quasi tutte le puntate rimase lei la preferita, ora lo scettro è passato nelle mani della Caldonazzo che, come se non bastasse, ha espresso chiaramente la sua vicinanza con la rivale Miriana, andando contro alla nonna acquisita della Sorge, Katia Ricciarelli. Di conseguenza, l’influencer ha minacciato di lasciare il Gf Vip: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire […] qua dentro non ce la faccio più”. Inoltre, a breve dovrebbe entrare come concorrente Delia Duran! Sarà la goccia che farà traboccare il vaso? Staremo a vedere!