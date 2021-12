Il Grande Fratello Vip subirà altri cambiamenti, ecco come la produzione ha organizzato la prossima messa in onda.

Il Grande Fratello Vip proseguirà fino a marzo, è arrivata la conferma durante le ultime puntate in prima serata. Alfonso Signorini aveva già annunciato che questa sarebbe stata l’edizione più lunga nella storia del programma e sembra che la produzione abbia rispettato l’idea iniziale. Tuttavia, quest’anno, il pubblico non si sta appassionando particolarmente ai rapporti nati tra i cosiddetti vipponi. Molti telespettatori continuano a guardare il Gf Vip più per divertirsi che per la connessione emotiva con i partecipanti.

In particolare, dinamica apparsa particolarmente fasulla, è stata quella relativa al rapporto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Il trio ha montano una fiction che farebbe invidia agli sceneggiatori di Beautiful, in cui l’attore forse si è ispirato a qualche vecchio copione utilizzato in Centovetrine. Insomma, fatto sta però, che la puntata di chiarimento tra la Duran e Belli ha fatto record di share! Tornando però al programma in sé, la produzione ha modificato la messa in onda. Scopriamo insieme i dettagli.

Grande Fratello Vip – Tutto quello che c’è da sapere sulla messa in onda

La messa in onda del Grande Fratello Vip continua a cambiare: inizialmente i giorni dedicati erano lunedì e giovedì, poi lunedì e venerdì, ora torneremo all’appuntamento precedente. Sono confermati sicuramente gli appuntamenti del 14, 21 e 28 gennaio, tuttavia a febbraio la messa in onda potrebbe cambiare ulteriormente. Il motivo di tali cambiamenti si ricollega al prossimo debutto della fiction Più forte del destino, con Bevilacqua, Chiatti, Rubini e Goggi. In base a quanto Mediaset deciderà di far esordire la serie, il GF Vip si adeguerà di conseguenza.

In ogni caso, il Grande Fratello Vip continuerà fino a marzo 2022, tenendo compagnia ai fedeli telespettatori del programma per ben sei mesi. Speriamo a questo punto che, dovendo convivere così a lungo, i vipponi comincino a legarsi seriamente, senza farsi coinvolgere eccessivamente in dinamiche precedentemente costruite.