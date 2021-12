Anche a Natale non perdere di vista ciò che può farti bene: inizia a prenderti cura di te in modo veloce ed intelligente!

Stanno per arrivare le tanto amate festività di Natale. Nella fine della prossima settimana potrai goderti alcuni giorni liberi dal lavoro e in compagnia della tua famiglia, dei tuoi amici o, semplicemente, di te stesso. Approfitta di questi giorni liberi per ripensare al modo di stare bene e cercare armonia con tutto il resto.

Il Natale, infatti, rappresenta il periodo perfetto per prendercela comoda e dedicare più tempo al nostro benessere psicofisico. Se, come tanti, hai deciso di trascorrere le vacanze in casa, inizia a prenderti cura di te in modo veloce ed intelligente. Ecco alcuni consigli.

Inizia a prenderti cura di te in modo veloce ed intelligente

Ricorda che, quelli che leggerai, saranno solo alcuni consigli generali utili per poter affrontare questo periodo in maniera più serena. Se pensi che non facciano per te non preoccuparti e se preferisci seguire solo alcuni dei punti sentiti libero/a di farlo. Buona lettura!

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: CHI PASSA PER ULTIMO? ANCHE I PIÙ ESPERTI SBAGLIANO

Parti con il piede giusto

Se sei deciso a voler vivere una giornata in maniera positiva, cerca di partire con il piede giusto già da sveglio. Pensa positivo e libera la testa dai pensieri cattivi. Cerca di riprenderti dai ritmi frenetici del lavoro e concediti qualche momento di tranquillità.

Se sei abituato a bere il caffè al mattino, goditi con calma la tua tazzina di bevanda calda tra le lenzuola, oppure opta per il bar. Insomma, cerca di prendere del tempo per te stesso/a già dal mattino presto, potrai beneficiarne durante il resto della giornata;

Dimentica i sensi di colpa

Le giornate lavorative sono sempre molto piene e intense. Staccare la spina dopo una settimana difficile può sembrare quasi strano e ritrovarsi “senza far nulla” potrebbe farti sentire in colpa. Dimentica assolutamente i sensi di colpa e goditi il tempo libero, anche se decidi di non fare nulla.

Guarda un film, leggi un libro o ascolta un po’ di musica. Approfittane per fare una passeggiata all’aperto o andare a trovare un amico/a o una persona cara;

Impara a dire di no

Questo è un punto molto difficile da rispettare per quelle persone che sono abituate a dedicare molto tempo agli altri. Ma se volete vivere meglio, imparate a dire di no quando non vi va realmente di fare una cosa. Chi vi vuole bene capirà che in quel momento avete bisogno di dedicare più tempo a voi stessi;

Goditi una serata rilassante

Concediti una serata di completo relax. Parla con gli amici, confidati con qualcuno o semplicemente resta a casa tua e affronta una serata tranquilla e rilassante. Prepara una tisana calda e gustala con calma. Concediti un riposino, magari accompagnato/a da una musica rilassante;

LEGGI ANCHE –> TEST: SCOPRI QUANTO SEI AFFINE CON IL TUO COMPAGNO

Esci e respira

Se sei una persona che non ama stare troppo tempo in casa (e, soprattutto, se il tempo permette), concediti una passeggiata all’aria aperta. Abbandona il computer ed esci di casa, fai un profondo respiro e goditi quello che la natura ci offre.