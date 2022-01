Elisabetta Canalis: gonna in lattice e toppino micro, da impazzire

Elisabetta Canalis con gonna in lattice e toppino micro: la showgirl e conduttrice sarda è veramente da impazzire, meravigliosa.

La Canalis pare aver iniziato questo 2022 così come aveva finito lo scorso 2021; dopo un’estate nella quale ha mostrato un corpo ancora perfetto, la conduttrice è tornata prepotentemente al centro del mondo dello spettacolo italiano.

A distanza di tantissimi anni dall’esordio come velina sul bancone di Striscia la Notizia, Elisabetta mostra ancora una sensualità fuori dal comune; l’outfit della nuova foto è veramente da impazzire, Eli è come sempre meravigliosa.

Elisabetta Canalis con gonna in lattice e toppino micro: la conduttrice è da impazzire

Tra TV8 e Mediaset, la Canalis è tornata davanti alle telecamere del nostro paese; in molti sperano di vederla tornare addirittura a vivere in Italia, ma già rivederla protagonista rende felici tutti quanti.

Su Instagram però, la conduttrice sarda naturalizzata statunitense non ha mai smesso di rimanere in contatto con tutti i suoi fan; che sia in bikini o con particolari outfit, Eli è sempre capace di far girare la testa.

Questo nuovo scatto postato sul suo profilo la ritrae intenta a posare come modella a Los Angeles, con un outfit tutto particolare; la Canalis indossa infatti una gonna in lattice nero, con un top veramente stretto e corto color panna.

La lunga gonna, con uno spacco laterale, lascia la vista della tonica gamba sinistra della Canalis, mentre il top lascia scoperto il ventre e tiene stretto il florido décollété della conduttrice.

“Un giorno nel centro di LA col miglior fotografo” scrive Elisabetta nella didascalia, taggando il suo fotografo di fiducia; la foto è stata immediatamente riempita di like da tutti i fan, incantati da ogni nuova foto della Canalis.

Si sprecano i complimenti nei commenti, tanto che una fan addirittura scrive: “Altro che plastica ..se le donne scoprissero il fascino di diventare mature sarebbe un’ottima arma”. La Canalis, come sempre, è veramente da impazzire.