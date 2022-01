Diana Del Bufalo, ecco cosa rischia dopo le sue dichiarazioni sui vaccini e sulla situazione Covid-19: da non credere.

Diana Del Bufalo sarebbe finita al centro delle polemiche per alcune sue recenti dichiarazioni; la sua carriera pare potrebbe risentirne e non poco a seguito di queste sue parole.

Classe ’90, la Del Bufalo è un’attrice, cantante e conduttrice, nota per la sua bravura e per la sua simpatia; a più di qualcuno però non sono piaciute le sue parole riguardo ai vaccini e alla situazione Covid-19: ecco cosa potrebbe rischiare.

Diana Del Bufalo, cosa rischia dopo le sue dichiarazioni

Stando a quanto riportato da Dagospia, ad Amazon non sarebbe per nulla piaciuto il recente sfogo di Diana circa il Covid-19 e i vaccini, tanto che la sua partecipazione a LOL – Chi ride è fuori è seriamente a rischio. Nonostante le puntate siano già state registrate da tempo, il servizio streaming della multinazionale starebbe cercando una soluzione alternativa.

“Gli scivoloni social di Diana Del Bufalo su Covid e vaccini agitano non poco Amazon. L’attrice è infatti nel cast della seconda stagione di LOL che sarà disponibile tra non molto su Prime Video. La piattaforma milionaria teme le polemiche e l’effetto boomerang sui social, dove il programma aveva sbancato. Si studiano soluzioni dell’ultim’ora” riporta la testata.

L’artista ex di Amici non si è vaccinata seguendo il consiglio del suo medico, che gli ha sconsigliato la somministrazione per una patologia del cuore da cui la donna è affetta. La Del Bufalo finirà davvero per venire letteralmente “tagliata fuori” dallo show condotto da Fedez che tanto ha spopolato lo scorso anno sulla piattaforma streaming?

Lei, dal canto suo, si è già scusata in precedenza per il duro sfogo sui social, definendolo del tutto inappropriato; ha ammesso di non avere alcuna competenza scientifica per parlare del vaccino e, nonostante non lo abbia fatto, ha seguito tutte le regole imposte per il contenimento del virus.