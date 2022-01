Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 12 gennaio, abbiamo modo di assistere ad un nuovo episodio per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Ma cerchiamo di capire meglio per quale motivo, Flora sembra pronta ad abbandonare tutto.

Iniziamo con il dire che la bella Ravasi è tornata dalle vacanze natalizie che ha trascorso con la sua famiglia in America.

Flora ha deciso: va via!

E dopo le parole che ha sentito da Guarnieri sulla perdita del padre è ancora molto scossa, e sembra quasi essere convinta a fare un piccolo passo indietro.

Decide infatti di parlare con Adelaide e con Umberto, vuole assolutamente lasciare Villa Guarnieri.

La contessa è assolutamente felice di questa decisione mentre per quanto riguarda Umberto assolutamente no, e cercherà di farle cambiare idea.

Per quanto riguarda la bella Gemma, è veramente molto preoccupata e turbata dai ricordi del suo passato, e non vuole tornare a cavallo.

Anche se Marco sta facendo veramente di tutto per farle passare questo trauma, e nel mentre, Veronica ritrova un vecchio foglio di quando la figlia era un’ottima cavallerizza.

Arrivando, invece a casa Amato, arriva una notizia bellissima, ovvero che Tina ha superato brillantemente l’operazione, e adesso deve solo tornare a casa.

Al grande magazzino, poi, viene ritrovato il bracciale con il nome e la data di nascita di Stefania, ma fortunatamente lo trova Gloria.

La donne, decide quindi di darlo ad Ezio e sarà lui a decidere se consegnarlo alla figlia oppure no.

L’uomo entrerà fortemente in crisi, ma accanto a lui c’è come sempre Veronica che gli darà una mano a fare la scelta migliore per la loro famiglia.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno tutte queste situazioni, sempre dal lunedì al venerdì in onda su Rai1 alle 15.55 circa.