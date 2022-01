Love is in the air anticipazioni: Eda scopre tutto e reagisce così

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca che ha fatto innamorare tutti.

Anche oggi, 12 gennaio, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amata Love is in the air.

Cerchiamo quindi di capire che cosa sta succedendo alla bella paesaggista Eda che sembra sempre più in difficoltà.

Iniziamo con il dire che Can e Kiraz sembra che stiano iniziando ad avere un bel rapporto e molto spesso parlano delle loro famiglie.

Love is in the air: Eda capisce tutto

Il piccolino non capisce bene come mai Serkan non abiti a casa con loro, e secondo lui lo sta facendo per non essere legato con nessuno.

Ma ascoltando queste parole, Kiraz si sente molto spaventata, ed ha paura che il padre, appena ritrovato, possa sparire nuovamente.

Serkan, non è assolutamente a conoscenza delle parole che si sono scambiati i bambini, ma chiede ad Eda se può passare la notte a casa con loro come tutte le famiglie.

Anche se con qualche dubbio, Eda accetta la proposta dell’imprenditore e scopre poi a casa sua che ha una sorta di luogo segreto dove conserva tutto quello che riguarda la loro relazione.

Ma anche se sembrava andare tutto in modo perfetto, ecco che ascolta una telefonata di Aydan, dove viene a conoscenza che Serkan ha avviato tutte le pratiche per richiedere l’affidamento esclusivo della piccola Kiraz.

Ovviamente Eda va su tutte le furie ed accusa subito Serkan, che confessa di non sapere nulla e che farà di tutto per proteggere loro due.

Non ci resta che attendere i prossimi episodi per capire cosa succederà veramente alla piccola Kiraz.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.