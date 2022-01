Djokovic: la casa a Marbella è una villa da sogno, eccola

Vediamo insieme alcune immagini dell’incantevole casa che hai noto tennista Djokovic a Marbella, rimarrete senza parole.

In questo momento la sua vicenda personale è sulla bocca di tutti, ma per il noto tennista serbo c’è qualcosa di incredibile da vedere.

Stiamo parlando della sua bellissima e lussuosissima villa che ha a Marbella, vediamola insieme in questi scatti.

In questa bellissima casa, il noto tennista di origini serbe, ha prima vissuto in affitto e poi si è talmente innamorato che ha deciso di acquistarla, ad una cifra che lascia tutti senza parole.

Djokovic villa incredibile

Su internet c’è anche un video, che vi mostreremo dove potete ammirare alcune parti di questa lussuosa ed incredibile abitazione.

Qui il tennista ha soggiornato anche durante il periodo di Lockdown imposto per la pandemia per il Covid, e diciamo che non sarà stato affatto male!

La notizia dell’acquisto di questa casa immensa è stata data prima da un giornale spagnolo e poi rilanciata anche dalla nostra Gazzetta dello Sport.

Sembra che il valore, o meglio la cifra che avrebbe speso il famoso tennista si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Ma prima di spendere questa cifra, come vi abbiamo detto avrebbe soggiornato in affitto, con un costo molto salato, ovvero circa 10 mila euro alla settimana.

La sontuosa villa si trova nel quartiere super chic Sierra Blanca, e sembra che al suo interno ci sia la sala cinema, la spa ovviamente ed il campo da tennis.

Troviamo poi al suo interno ben 9 camere da letto ed 8 bagni, una piscina coperta e varie zone dove è possibile rilassarsi, con tanto di sala giochi e tavolo da bigliardo.

Attorno alla proprietà poi c’è tantissimo verde, e dista veramente pochissimo dal cuore della cittadina di Marbella.

Dalla casa poi, o meglio dalla super villa è possibile godere sia dell’incantevole vista del mare che delle montagne che ne fanno da sfondo.

E voi cosa ne pensate di questa incredibile abitazione che sembra abbia deciso di acquistare il famoso tennista Novak Djokovic?