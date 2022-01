La scelta di avere un figlio non è mai troppo semplice o scontata. Ecco come capire se vuoi davvero un figlio

Diventare mamma può cambiare radicalmente la tua vita. Essere genitori di un figlio vuol dire avere numerose responsabilità e, soprattutto, implica che chi nasce avrà bisogno di tutto il supporto e l’amore possibile per crescere.

Ma la scelta di avere un figlio non è mai così scontata e immediata. Spesso c’è chi ha troppa paura o non sa se ne sarebbe davvero in grado. In questo articolo proviamo a darti dei suggerimenti su come capire se vuoi davvero un figlio.

Come capire se vuoi davvero un figlio

Avere un figlio può essere la cosa più bella al mondo, ma non tutti sono d’accordo o comunque pensano di essere davvero pronti ad un passo così importante. Ognuno ha le sue paure e le sue incertezze, per cui non è così scontato che la decisione arrivi in maniera immediata.

LEGGI ANCHE –> COME PERDERE VELOCEMENTE I CHILI DI TROPPO PRESI NELLE VACANZE

Ovviamente, nessuno può dire ad una persona se è pronta o meno ad avere un figlio, tanto meno si può convincere qualcuno ad avere o meno una prole. Tuttavia, ci sono delle domande a cui dare risposta che potrebbero aiutare a capire se vuoi davvero un figlio.

Perché vuoi un figlio?

Sembra una domanda semplice, ma in realtà dare una risposta a questa domanda potrebbe far cadere (o confermare) le nostre convinzioni su questo tema. Prova quindi a chiederti perché vorresti avere un figlio e perché non vorresti averlo.

Prova a fare una lista delle tue convinzioni su questa tematica e magari datti un limite di tempo per compilarla. Alla fine potrai confrontare ciò che hai scritto sulla lista e provare a trarne degli interessanti spunti per la tua scelta.

A che punto è la tua storia d’amore

Avere due genitori che si amano, per un figlio è fondamentale. Perciò, valutare a che punto è la tua storia d’amore, facendo attenzione a proiettarsi in un ipotetico futuro con dei figli, è molto importante. Pensi che quella sia la persona giusta con cui avere dei figli ed una relazione duratura?

Chiediti anche se insieme sarete dei buoni genitori e se avete davvero intenzione di dedicare tutto il vostro amore a chi darete poi alla luce. Queste sono domande fondamentali per provare a capire in quale contesto crescerà vostro figlio.

Qual è la tua paura più grande?

È bene analizzare e conoscere le proprie paure, per provare ad affrontarle e non trasmetterle a chi verrà dopo di noi. A volte parlarne o semplicemente pensarci risulta essere liberatorio, per cui sarebbe una buona abitudine provare a rispondere a questa domanda.

LEGGI ANCHE –> FESTIVAL DI SANREMO: ARRIVA CHECCO ZALONE! COLPACCIO

Quali sono le tue certezze?

Avere delle certezze nella vita è fondamentale per sé stessi, ma anche per crescere un eventuale bambino. Chiediti se hai delle certezze che potrebbero aiutarti ad essere un buon genitore o potrebbero ostacolare la possibilità di avere dei figli.