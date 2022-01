Rompicapo: c’è un calamaro diverso da tutti gli altri. Riesci a vederlo? Scopri se sei tra il 3% degli utenti che è riuscito a trovarlo!

Eccovi pronti per un nuovo rompicapo, questa volta a tema marino. I protagonisti sono dei piccoli, teneri e colorati calamari. Se siete amanti del pesce potreste già sentire un certo languorino. La sfida di oggi non tiene conto di quanto sono buoni ed in quanto poco tempo riuscite a mangiarli, eh no!

Dovrete solo osservare attentamente l’immagine che raffigura questi simpatici “esserini”, per scovare l’unico diverso da tutti gli altri. Si tratta di una prova visiva particolarmente difficile, infatti, è stato riscontrato che solo il 3% degli utenti che vi si è sottoposto è stato in grado di ultimarla. Pensi di essere tra loro?

Rompicapo trova il calamaro diverso ci riesce solo il 3%

Provate a testarvi, coraggio. Non avete nulla da perdere! Si tratta solo di un gioco divertente che mette in campo le vostre abilità visive per cui è richiesto un pizzico di intuito ed una particolare concentrazione. Forza, non aspettate altro tempo ed iniziate la prova!

Non è affatto semplice. Avrete a disposizione solo 10 secondi per risolverla trovando il mollusco diverso dal resto. Per evitare di sbagliare e contare male usate un cronometro. Potete rendere il tutto ancora più avvincente svolgendo il rompicapo in compagnia di amici o parenti. Siete pronti?

Osservate attentamente l’immagine. Allora avete trovato il calamaro? Se non avete superato la sfida, non abbattetevi. Avrete modo di prendervi la vostra rivincita con altre prove. Di seguito troverete la soluzione: