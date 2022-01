Uomini e Donne: Roberta e l’abito che ha stupito tutti, ecco dove acquistarlo

Uomini e Donne, Roberta e l’abito indossato al dating show che ha stupito tutti: ecco dove lo si può tranquillamente acquistare.

Il rientro dopo la sosta natalizia del dating show di Maria De Filippi è stato sicuramente ricco di emozioni; finalmente infatti, è andata in onda la scelta di Roberta Giusti, che ha deciso di uscire dal programma con Samuele.

Luca Salatino, dal canto suo, ha subito smaltito la delusione con la proposta della De Filippi di diventare un nuovo tronista; a colpire durante il romantico momento della Giusti è stato però anche il suo meraviglioso abito, che ha veramente stupito tutti quanti. Ma dove acquistarlo? Ecco la risposta.

Uomini e Donne, l’abito di Roberta: dove acquistarlo

Davanti alla mamma (dama del parterre del trono over) Roberta ha scelto di fidanzarsi ufficialmente con Samuele; i due hanno offerto un momento veramente romantico a tutti quanti, tra sorrisi e commozione.

L’ex-tronista, per l’occasione, ha scelto di indossare un vestito di Feleppa; l’abito in questione, Vienna, fa parte della collezione autunno inverno 2021/2022 ed è perfetto per una serata di gala, o per momenti importanti come quello di Roberta.

L’abito sfavillante, con un lungo spacco nella gonna sulla parte sinistra, propone anche un taglio sotto al busto, in modo tale da far intravedere delle trasparenze. Qualora tornasse disponibile, potrete acquistare l’abito indossato da Roberta sul sito ufficiale del brand di moda, al prezzo di 398,00 euro; una cifra non indifferente, ma che enfatizzerà tutta la vostra femminilità.

Il sito permette anche un pagamento in tre rate, selezionando la modalità Scalapay; opzione utile se volete acquistare l’abito ma preferite pagarlo comodamente in tre mesi.

Con l’abito Vienna Feleppa, la Giusti ha salutato il programma che, almeno per il momento, le ha portato l’amore; è molto probabile che, prossimamente, la De Filippi provvederà a portare in studio un’altra tronista, considerando come al momento ci siano soltanto uomini (Matteo Ranieri e, appunto, Luca Salatino).