Giulia De Lellis tristissima, ecco cosa sta succedendo all’influencer ex di Uomini e Donne: la brutta notizia per lei.

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Giulia De Lellis è diventata un personaggio noto del mondo dello spettacolo, tanto da partecipare al Grande Fratello Vip e affermarsi come influencer.

Seguitissima sui social, i fan sono ora rimasti sotto shock dalla notizia diffusa dalla stessa De Lellis; al momento pare veramente tristissima dopo questa brutta notizia. Ecco cosa succede all’influencer a pochi giorni dal suo compleanno.

Giulia De Lellis tristissima, cosa succede all’influencer

Dopo le travagliate storie d’amore con l’ex-tronista Andrea Damante, il pilota Andrea Iannone e il cantante Irama, Giulia ha trovato la stabilità a livello sentimentale al fianco dell’imprenditore Carlo Beretta.

Purtroppo però, non potrà festeggiare con lui il suo ventiseiesimo compleanno, che sarà proprio a breve, il 15 gennaio; con lui e con nessun altro, perché stando a quanto annunciato dalla stessa influencer, ha purtroppo contratto il Coronavirus.

“Vi lascio immaginare il mio stato…” le parole della De Lellis ai suoi fan, su Instagram; quest’anno il compleanno sarà un po’ più triste per lei, anche se sicuramente riceverà tantissimo affetto anche a distanza.

Purtroppo, la condizione d’isolamento è stata sperimentata da tantissimi italiani in queste ultime settimane, visto l’aumento di contagi; l’influencer al momento pare stare bene, dato che non ha parlato di sintomi in forma acuta e pare non esserci il rischio ospedalizzazione.

“Sto cercando di rimanere tranquilla, torno presto” spiega la De Lellis, che avrà sicuramente modo di festeggiare una volta che sarà completamente guarita dal virus.

Nel frattempo, pare sfumata a prescindere la sua presenza al Festival di Sanremo; alcune voci volevano il direttore artistico Amadeus interessato alla sua presenza sul palco dell’Ariston, ma alla fine, come già annunciato, sono state scelte altre primedonne (Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta) tra cui non figura appunto la De Lellis.