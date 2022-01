Il paradiso delle signore anticipazioni: Ludovica fa la sua scelta

Vediamo meglio insieme che cosa succede per quanto riguarda la soap opera ambientata all’interno del grande magazzino milanese.

Anche oggi, 13 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda il nostro amato Paradiso delle signore.

Cerchiamo di capire insieme che cosa decide di scegliere la bella Ludovica, se la famiglia oppure l’amore.

Iniziamo con il dire che Marco è assolutamente convinto che Gemma riuscirà a recuperare la sua passione per il cavallo, che ha accantonato per dei brutti ricordi.

Decide quindi di provare un’altra strada, e proprio la cavallerizza del circolo avrà un incidente, e perchè non sostituirla con Gemma?

Paradiso delle Signore: Ludovica decide

L’uomo ovviamente propone la cosa alla Venere, che non sembrerà assolutamente felice di questa proposta.

Ma dopo un po’ di pressione sembra essersi convinta ad accettare questo ruolo che ha messo in disparte tanti anni prima.

Nel mentre, Flavia ha letteralmente ricattato la figlia Ludovica, imponendole una scelta, tra la famiglia ed il suo amore per Marcello.

La giovane ha preso la sua decisione, sceglierà infatti il Barbieri rinunciando così alla sua retta mensile.

La donna ovviamente, non può prendere bene la scelta che fa la figlia e preparerà qualche altro colpaccio per fa si che la loro relazione giunga al termine.

Marcello, dal canto suo è molto dispiaciuto di quello che sta succedendo tra le due donne e corre da Armando per cercare conforto ed aiuto.

L’uomo gli consiglia di affrontare Flavia direttamente e spiegarle le sue ragioni, il consiglio è assolutamente ottimo ma non sarò facile parlare con lei.

Per quanto riguarda Irene, è ancora alla disperata ricerca di un coinquilina che possa fare a metà con l’affitto, ma Maria non è al corrente di nulla e per questo motivo ci sarà una forte lite.

Arriviamo poi a Vittorio che decide di prendere una decisione per quanto riguarda la ditta Palmieri.

L’appuntamento quindi è sempre per le 15.55 circa su Rai 1 per capire insieme come si svilupperanno tutti i vari incastri di questa bellissima soap opera tutta italiana.