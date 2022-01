Un test visivo che richiede tutta la concentrazione possibile. Osserva l’illustrazione e trova la tazza senza la merenda. È molto difficile!

“The Dudolf” colpisce ancora! Il celebre disegnatore ungherese sfida gli utenti del web a trovare un elemento in particolare all’interno di una sua illustrazione che ha per tema una merenda tra alcune specie di animali. L’oggetto da ricercare è una tazza. Tra tutte quelle raffigurate si cela una tazza vuota.

Un test visivo diffusosi nel giro di poco tempo su Instagram. Dudolf questa volta ha disegnato un coniglio, una volpe, un uccellino ed un orso che stanno facendo merenda. Nella vignetta ci sono varie tazze piene di bevande calde, gustose e ricche di squisitezze. Testa le tue abilità visive e presta particolare attenzione ai dettagli. Forza, inizia la prova con determinazione e cerca di vincere!

Test trova l’unica tazza senza merenda, impossibile!

Per questa prova il tempo a disposizione è veramente poco, solo 10 secondi. Un tempo così breve richiede una grossa concentrazione. Non farti distrarre da nulla e lascia i pensieri fuori da questo momento che ti sei preso per te. Rilassati e sappi che seppur difficile test come questo sono ideali per staccare un po’ la spina e divertirsi. Pronto per iniziare la sfida?

Osserva l’illustrazione e individua l’unica tazza che non ha all’interno alcun tipo di bevanda o dolcetto. Non è una sfida semplice. Ti occorre un cronometro per prendere il temo e per rendere la prova ancora più interessante prova a svolgerla insieme ai tuoi familiari o agli amici più cari che hai. Senza perdere altri minuti preziosi, avvia il cronometro e testa le tue abilità visive. Sei riuscito a scovare la tazza? Se non fosse così, di seguito ti riveleremo la soluzione: