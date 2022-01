Love is in the air anticipazioni: Serkan è geloso di Burak

Vediamo insieme che cosa ci aspetta con il nuovissimo appuntamento della nota soap opera turca che ha incantato tantissime persone.

Anche oggi, 13 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire che cosa sta succedendo tra il bel imprenditore turco, Serkan e la paesaggista Eda.

Iniziamo con il dire che, ovviamente la piccola Kiraz, non avendo mai visto il padre ha creato un’ottimo rapporto con Burak, grandissimo amico di sempre della mamma.

Love is in the air: Serkan è geloso

Lui, è sempre stato innamorato della paesaggista ma non ha mai rivelato il suo sentimento, anche per non deludere la piccola Kiraz.

LEGGI ANCHE —> Katia Ricciarelli confessa cosa le hanno detto gli autori, incredibile!

Quindi, anche se Serkan ha conosciuto la piccola e le ha confessato di essere suo padre, lei vuole ancora passare del tempo con Burak.

Per questo motivo, decide di andare con lui a pescare, ovviamente però, l’imprenditore della ArtLife è gelosissimo di questo.

Vuole partecipare alla gita a tutti i costi, ma non ammettere assolutamente di provare della gelosia, e per questo motivo chiede l’aiuto di Engin.

LEGGI ANCHE —> Test: trova l’unica tazza senza merenda, impossibile!

L’uomo gli consiglia di unirsi alla gita ma in modo discreto, senza dare troppo nell’occhio, ma forse questo dettaglio non lo aveva ben capito Serkan!

Nel mentre, Eda indaga su quanto ha fatto Aydan e scopre che sta raccogliendo delle prove per cercare di toglierle la piccola Kiraz.

Ma anche Ayfer, sta facendo la stessa cosa con Serkan per non dargli la possibilità di avere l’affido esclusivo della piccola Kiraz.

Come andrà a finire quindi questa complicatissima relazione tra Serkan, Eda e la piccola Kiraz?

Per il momento non lo possiamo sapere e dobbiamo solamente attendere le prossime puntate per capire meglio tutti gli sviluppi.

Quindi l’appuntamento è come sempre alle 16.55 su Canale 5 dal lunedì al venerdì!