Katia Ricciarelli confessa cosa le hanno detto gli autori, incredibile quanto rivelato dalla concorrente: ecco cosa succede.

Dopo gli ammonimenti di Alfonso Signorini pare che, almeno per il momento, la situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sia un pochino rasserenata; i toni sembrano molto più pacati, anche se le tensioni sono ancora tangibili.

Al centro di diverse polemiche in questi ultimi giorni Katia Ricciarelli, che torna a far discutere per aver rivelato cosa le hanno detto gli autori; ecco la confessione della concorrente, veramente incredibile.

Katia Ricciarelli confessa cosa le hanno detto gli autori: le sue parole

In molti, specie dopo le frasi rivolte da Katia a Lulù, si sono scagliati contro la cantante lirica, tanto da chiedere a gran voce la squalifica; sono tantissimi gli spettatori che puntano il dito contro la produzione, accusata di “difendere” la Ricciarelli.

I nuovi dettagli emersi riguardanti Katia fanno ancor di più discutere: pare infatti che il comportamento della gieffina sia piaciuto alla produzione del GF Vip, come raccontato da lei stessa.

“Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco” le parole criptiche della Ricciarelli, che potrebbe riferirsi alle scuse e al cambio d’atteggiamento.

Katia continua a non convincere il pubblico, ormai quasi all’unanimità schierato contro di lei. Alfonso Signorini però è stato chiaro e non vuole ripetere gli errori del passato: fino a quanto non ci sono dei comportamenti eclatanti, non si procederà a nessuna squalifica.

“Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l’ho già detto. Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista” le parole in diretta del conduttore. Katia avrà davvero capito la sua ramanzina, oppure presto tornerà al centor delle polemiche?