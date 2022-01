La trama della nota fiction spagnola si fa sempre più intrigante: Genoveva è determinata ad ottenere la sua vendetta su Felipe!

Le anticipazioni della puntata di oggi 13 gennaio non preannunciano niente di buono. Negli ultimi episodi abbiamo assistito al declino di Genoveva: dopo mesi di inganni, omicidi ed azioni sconsiderate, la Dark Lady è stata incastrata da Felipe ed è ora detenuta in carcere. Mendez vuole una confessione che fatica ad arrivare, ma la dama dal cuore di ghiaccio non demorde ed è determinata ad ottenere la sua fantomatica vendetta contro il marito Felipe. Una vita ci aspetterà alle 14.25 solo su Canale 5, prima della messa in onda del noto dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Vediamo ora cosa ci riserverà la puntata di oggi.

LEGGI ANCHE —> Una vita: Genoveva giura vendetta dal carcere

Una vita – Anticipazioni 13 gennaio

La fitta trama della nota fiction spagnola si fa sempre più intrigante: finalmente Genoveva affronta il suo lento declino, ma non sembra sia ancora finita per lei. La Dark Lady della serie che ha fatto entusiasmare il pubblico italiano potrebbe avere ancora un asso nella manica. Attualmente in carcere, Genoveva è riuscita ad impossessarsi di un punteruolo affilato. Durante gli interrogatori effettuati da Mendez, sembra che per un istante la dama dal cuore di ghiaccio abbia avuto intenzione di ucciderlo, ma quel fendente non è destinato al poliziotto, bensì a Felipe. Nonostante Mendez continui a tenere Genoveva con le spalle al muro, la confessione circa l’assassinio di Marcia non arriva. La terribile moglie di Felipe brama ancora la sua vendetta. La otterrà?

LEGGI ANCHE —> Una Vita anticipazioni: Felicia è morta, ecco cosa è successo

Genoveva fa un patto con Mendez: avrebbe confessato l’omicidio, solo dopo aver visto per l’ultima volta il povero Felipe. La Dark Lady sa esattamente dove infliggere la punta affilata del fendente. Cosa farà Mendez? Porterà Felipe direttamente nella tana del lupo? Per scoprire se Genoveva riuscirà nei suoi piani malvagi dovremo attendere l’uscita delle nuove anticipazioni. Intanto il nuovo episodio ci attende su Canale 5 alle 14.25.