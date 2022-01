Una Vita anticipazioni, Felicia è morta: ecco cosa è successo alla donna durante l’assenza di Marcos dalla Spagna.

La soap spagnola in onda su Canale 5 ci ha proposto un altro piccolo salto temporale, che ha visto svolgersi diversi eventi non andati in onda; Genoveva, grazie al piano di Felipe, e ora in carcere in attesa della sentenza definitiva, mentre a quanto abbiamo appreso sia Bellita che Felicia sono morte.

Se per la prima pare però esserci una speranza, considerato come José e Alodia potrebbero aver inscenato la sua morte, Felicia pare aver definitivamente lasciato la serie; stando alle anticipazione, Marcos comincia ad avere dei sospetti.

Una Vita anticipazioni, Felicia è morta: i sospetti di Marcos

Stando a quanto è emerso negli ultimi episodi, Felicia sarebbe morta a Santander per un attacco di cuore; tutto questo, proprio mentre Marcos si trovava in Messico per confrontarsi con Sallustiano Quesada.

L’uomo ha giurato vendetta al Quesada, ma continua a sospettare che dietro alla morte di sua moglie ci sia qualcosa di più; probabilmente, dopo aver difeso la figlia Anabel dai Quesada, quest’ultimi gliel’hanno voluta far pagare.

Più sospettoso che mai, stando a quanto emerge dalle anticipazioni, interrogherà sia sua figlia che la sua domestica, Soledad, per scoprire ulteriori dettagli sulla morte di Felicia; le due donne però non sapranno dirgli di più di quanto già sa.

Considerando la salute di quella che è stata sua moglie, l’uomo spingerà per avere un’autopsia in modo tale da stabilire con certezza cosa ha ucciso Felicia; la Pasamar sarà davvero deceduta a causa del suo cuore, o qualcuno le ha tolto la vita?

Nel frattempo, Lolita continua ad essere arrabbiata con Antonito, sempre più prigioniero della rete che Natalia ha tessuto per sedurlo; la giovane Quesada pare intenzionata a far cadere il Palacios fra le sue braccia, anche se il vero motivo che l’ha spinta verso Antonito resta ancora sconosciuto.