Secondo le anticipazioni di Una Vita, Natalia continua a sedurre Antonito ed è decisa a conquistarlo. Ci riuscirà?

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda giovedì 14 gennaio 2022. Le anticipazioni parlano di una Natalia che continua a sedurre Antonito, in un tentativo di conquistare il neo eletto.

Le trame parlano infatti del piano della donna in barba a Lolita, moglie di Antonito. Natalia è infatti attratta dal potere e dal fascino del neo eletto deputato del partito conservatore. Ma quest’ultimo cederà alle avances della giovane donna?

Lolita sta male e continua ad avere dei mancamenti sospetti che hanno causato preoccupazioni alla sua famiglia. La tensione negli ultimi giorni è stata molto alta e, durante la festa in casa Dominguez, Lolita è svenuta ancora.

Il consulto del medico è servito a poco, tanto che quest’ultimo non ha saputo individuare le cause dei continui svenimenti, attribuiti dunque all’eccessivo stress. Lolita ha quindi deciso di partire per prendersi una piccola vacanza a Cabrahigo.

A questo punto, Natalia non ha perso tempo e approfittando dell’assenza di Lolita, continua a sedurre Antonito. La Quesada è molto attratta dal potere del giovane politico e, già durante la festa di Marcos e Felicia, ha mostrato interesse e avances nei confronti di Antonito.

Lo spudorato tentativo di sedurre Antonito davanti a tutti è stata la causa principale degli attacchi di stress di Lolita. La donna, infatti, è gelosissima del marito e si è ritrovata costretta ad allontanarsi per ritrovare un po’ di serenità.

Il Palacios è sicuramente attratto dalla giovane Palacios, ma in questo momento è troppo preoccupato dai continui problemi lavorativi e non sembra dar particolarmente retta alla donna. Ma Natalia continua a sedurre Antonito e le sue attenzioni si fanno sempre più evidenti. Resisterà Antonito?

Intanto, Miguel ha iniziato a sospettare di Roberto e Sabina. Il ragazzo ora controlla tutti i conti del ristorante e ciò causa preoccupazione ai suoi nonni. Il ristorante, infatti, non sta andando bene ma alla coppia non sembra importare, dato che il locale è solo una copertura per i due ladri.