Biagio Di Maro spiazza tutti. Le parole shock ad Elena durante Uomini e Donne: “Per me possiamo anche andare via”

Una puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne del 12 gennaio 2022. Biagio Di Maro è stato infatti protagonista di parole incredibili rivolte verso una dama. Le dichiarazioni hanno fatto molto discutere e se ne parlerà a lungo.

Biagio di Maro ha rivolto, infatti, parole shock ad Elena, lasciando incredulo tutto il pubblico e la dama stessa. Il chiacchierato cavaliere, infatti, non ha avuto mezzi termini e si è lasciato andare a dichiarazioni difficilmente fraintendibili. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne: Biagio e le parole shock ad Elena

La puntata del 12 gennaio 2022 di Uomini e Donne ha visto protagonista Biagio Di Maro. Il cavaliere ha rivolto parole shock ad Elena. La conoscenza tra i due procede ma, dopo le affermazioni di ieri, sembrano essere arrivati ad un bivio.

“Per me io ed Elena possiamo anche andare via” ha affermato Biagio. Lasciando senza parole il pubblico. Dopo le critiche rivolte da Tina Cipollari, infatti, il cavaliere ha voluto esternare a tutti il forte interesse che prova per la bella Elena.

Dopo aver concluso la conoscenza con altre dame, infatti, Biagio si è concentrato su Elena. Sono bastati pochissimi incontri per far sbocciare un forte sentimento tra i due e Biagio non ha avuto paura di affermarlo.

Il cavaliere ha parlato della bella serata trascorsa a Napoli con Elena: “Ci siamo messi sul muretto e abbiamo scambiato carezze e abbracci – ha spiegato Di Maro – momenti belli da parte mia. L’uomo ad un certo punto ha chiesto l’esclusiva, lasciando di stucco Elena che ha risposto: “Non me l’aspettavo”.

Tina Cipollari, intanto, ha voluto stuzzicare Biagio, accusandolo e cercando di capire di più su questo gesto. Intanto, Elena, rimasta molto sorpresa dalla richiesta di esclusiva da parte di Biagio, ha voluto rispondere al cavaliere, dicendo di voler aspettare un po’.

“Non me la sento di darti l’esclusiva – ha detto un’emozionata Elena – Mi dispiace, ti devo conoscere meglio”. La dama non ha infatti chiuso le porte e, anzi, ha voluto dare un’ulteriore possibilità al cavaliere che ora avrà tanto da fare.