Il Festival di Sanremo è imminente. Ecco dove comprare i biglietti e qual è il loro incredibile costo. Da non credere!

Sembra essere tutto pronto per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo, il festival della musica italiana ed evento televisivo più atteso dell’anno. La famosa kermesse è ai nastri di partenza e tra poco più di due settimane potremo goderci lo spettacolo.

A differenza dell’anno scorso, quest’anno nel teatro dell’Ariston è previsto il pubblico in presenza. La presenza degli spettatori in sala, infatti, è sempre stato un tratto distintivo dello show. Se hai intenzione di partecipare, in questo articolo ti mostriamo dove comprare i biglietti e qual è il loro costo.

Sanremo 2022: dove comprare i biglietti e quanto costano

È tutto pronto per le cinque puntate del Festival di Sanremo 2022, la più famosa kermesse televisiva italiana andrà in onda a febbraio. Si tratta del più grande evento televisivo in Italia che quest’anno prevede una fantastica novità.

A differenza dell’edizione 2021, infatti, quest’anno al teatro dell’Ariston sarà presente il pubblico. Una novità meravigliosa che in tanti aspettavano e speravano, dopo il difficilissimo periodo che tutti noi abbiamo affrontato, a causa della pandemia.

Dunque il pubblico sarà presente e farà certamente la differenza rispetto ad un’edizione (seppur magnifica) che ha visto per la prima volta il vuoto in sala. Ma dove comprare i biglietti per il festival di Sanremo?

Dalle 9:00 alle 14:00 del 14 gennaio 2022, è aperta la possibilità di prenotazione degli abbonamenti in platea e in galleria per le 5 serate del Festival. È possibile richiedere al massimo due abbonamenti per ogni acquirente.

Per acquistare il biglietto per il Festival di Sanremo, dunque, è necessario andare sul sito ufficiale del Festival e compilare la scheda presente. Ovviamente, bisogna affrettarsi, data la grande affluenza di pubblico prevista.

Sono previsti circa 1.900 posti a sedere. Per ora non si sa se saranno messi in vendita tutti o è previsto un numero minore a causa del necessario distanziamento fisico. Ma quanto costa un biglietto per il Festival di Sanremo?

Il costo di un biglietto varia a seconda del posto a sedere che si desidera, qui di seguito il listino prezzi dei vari biglietti: