Amici 21: Alessandra Celentano contro loro due

Amici 21: la maestra Alessandra Celentano questa volta è contro il ballerino Mattia. Cosa è successo? Andiamo a vedere insieme.

Nel daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda nella giornata di lunedì 18 gennaio, la maestra Alessandra Celentano è risultata essere molto adirata con uno dei ballerini. Ma non è l’unica insegnante che si è arrabbiata con uno dei suoi allievi. Cosa è successo?

Andiamo con ordine. Alla maestra di danza classica non è mai piaciuto il ballerino allievo di Raimondo Todaro, Mattia. E senza usare mezze misure, la nipote di Adriano Celentano ha voluto far vedere agli altri che il ballerino di danza latina in realtà non conosce molto sul suo stile. O meglio, non conosce la terminologia della danza e in particolare di alcuni passi.

Ma la maestra di danza la conosciamo tutti ormai, e questo suo fare non è nuovo al pubblico. Ma per la Celentano non è finita qui.

Amici 21: Alessandra Celentano contro Mattia

Infatti, l’insegnante è venuta a conoscenza di un filmato che riguarda proprio il ballerino di Todaro: in questo rvm Mattia non ha fatto altro che lamentarsi di come è stato trattato dalla Celentano e che secondo lui solo poche cose non sapeva e quindi ha pensato di aver fatto alla fine una bella figura. Infatti, l’allievo ha detto “Io gliele ho dette le cose…solo l’arabesque non le ho detto”.

Quello che ha fatto Alessandra Celentano poi è stato mettere al corrente tutti gli altri allievi del comportamento avuto da Mattia. L’insegnante di danza classica, infatti, ha detto “Questo è il vero Mattia, spocchioso e convinto pure…”.

Ma non ha fatto solo questo: la Celentano ha voluto poi leggere a tutti quanti le frasi dette da Mattia nei suoi confronti.

Anche Rudy Zerbi però ha qualcosa da dire ai cantanti: infatti, il produttore musicale ha voluto un confronto fra Alex e Calma, che potrebbe essere un nuovo allievo. Infatti, i due si sfideranno domenica prossima, ma ancora non si sa ancora se chi vince riesce ad ottenere il banco o meno.

Cosa succederà nella puntata di domenica 23 gennaio 2022 prossima ad Amici di Maria De Filippi? Uscirà uno dei due allievi?