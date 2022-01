Bianca Berlinguer, la dichiarazione che stupisce tutti: ecco le parole della giornalista, davvero sorprendenti.

Tra le giornaliste più note del nostro paese c’è sicuramente Bianca Berlinguer, ormai da anni un volto fisso della Rai col suo programma Cartabianca; da figlia di Enrico Berlinguer, è riuscita a imporsi e a farsi una carriera con tanta tenacia e professionalità.

In una recente intervista al Corriere della Sera, la giornalista ha ora stupito tutti con una dichiarazione a sorpresa; presto, stando alle sue parole, sposerà il suo storico compagno, Luigi Manconi.

Bianca Berlinguer, la dichiarazione che stupisce tutti: il matrimonio con Luigi Manconi

Da 25 anni, la Berlinguer è impegnata sentimentalmente con l’ex-senatore e scrittore Luigi Manconi, con cui ha avuto anche una figlia, Giulia, nata nel ’98 e oggi 23enne.

Dopo tanti anni, i due hanno finalmente deciso di sposarsi, per la sorpresa di tutti. “Lo abbiamo deciso all’improvviso, forse per festeggiare virtualmente le nozze d’argento, ma non mi chieda altro. Se un settimanale non avesse notato le pubblicazioni, non l’avremmo mai raccontato“ spiega la Berlinguer, anche riferendosi alle pubblicazioni affisse lo scorso dicembre.

Il grande evento si terrà non appena la situazione della pandemia si sarà ristabilita; “aspettiamo una tregua dal Covid per sposarci” spiega la giornalista, sperando in un nuovo momento di calma dopo l’aumento dei contagi dati dalla variante Omicron.

Non sarà di certo il virus a fermare la coppia, che durante la lunga relazione ha saputo resiste a tantissime tempeste, compresa la malattia che ha portato via la vista a Manconi.

Leggi anche –> Chiara Ferragni: sapete quanto costa la sua coperta? Tutti scioccati

“L’ha persa a causa di una patologia e questa è stata una prova importante per tutti noi, che coinvolge tutta la famiglia. Luigi è stato bravo e coraggioso: è riuscito a continuare la vita di prima, scrive libri, editoriali, organizza convegni, presiede la sua Onlus sui diritti”.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Veronica smaschera Ezio e resta senza parole

Dopo due matrimoni andati male per entrambi, i due si sono trovati e non hanno nessuna intenzione di separarsi.