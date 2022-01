Chiara Ferragni: sapete quanto costa la sua coperta? Tutti scioccati

Chiara Ferragni, sapete quanto costa la coperta della nota influencer e imprenditrice? Tutti scioccati dalla cifra, veramente esorbitante.

Che sia per il raggiungimento di traguardi sorprendenti, oppure per le sue presunte crisi matrimoniali o per le sue battaglie sociali, o ancora per il costo dei suoi accessori, Chiara Ferragni è sempre al centro della scena.

La più famosa delle influencer italiane, nonché ormai affermata imprenditrice, è un vero e proprio volto pubblico, seguitissimo da tutti; di recente, sotto la lente d’ingrandimento è finito il prezzo della sua coperta. Sapete quanto costa? Ecco la cifra, tutti scioccati.

Chiara Ferragni, quanto costa la sua coperta: il prezzo lascia tutti scioccati

Tramite le tantissime foto che pubblica sui social, la Ferragni ci ha abituato ormai a mostrarci diversi oggetti e accessori che fanno parte della sua vita quotidiana, e non solo.

Questa volta, dopo la poltrona di Fendi e il costosissimo peluche, a far discutere è la sua coperta, che si vede in una delle storie pubblicate da suo marito Fedez su Instagram; nella foto del rapper vediamo infatti chiara distesa sul divano, con una costosissima coperta a coprirla.

Per il riposino pomeridiano, l’imprenditrice si è abbandonata alla comodità e al calore di una coperta firmata Hermes; come si vede, l’accessorio è decorato con la lettera iniziale “H”, l’iconico logo della lussuosa casa di moda.

D’altronde, questa griffe produce accessori per la casa di ogni, spesso disegnati da celebrità. Non è chiaro, di preciso, quale sia il modello posseduto da Chiara Ferragni, ma si può comunque fare indicativamente una stima del valore.

Variando dai modelli in 100% lana a quelli tessuti a mano, il costo delle coperte Hermes si aggira intorno ai 1330 euro; molto più alto invece se parliamo di una coperta 100% cachemire della Mongolia, dove la cifra sale alla bellezza di 3800 euro. Prezzi che la Ferragni può sicuramente permettersi, ma che molti italiani non spenderebbero mai per una coperta, per quanto possa essere bella e funzionale.