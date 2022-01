Lolita Lobosco 2: iniziate le riprese, ecco qualche informazione in più!

Le indagini di Lolita Lobosco 2: “Sono contenta di tornare ad essere Lolita”. Luisa Ranieri annuncia l’inizio delle riprese.

Una delle fiction che ha riscosso un notevole successo televisivo: “Le indagini di Lolita Lobosco”. La prima stagione, andata in onda su Rai Uno, ha totalizzato una media di oltre 6 milioni e mezzo di ascolti. I telespettatori sono rimasti colpiti. La bellezza di questi numeri non hanno fatto altro che confermare una seconda stagione, da parte della Rai.

LEGGI ANCHE —> Lolita Lobosco tutto sulla nuova fiction: cast e anticipazioni

I romanzi di Gabriella Gensi hanno ispirato la stesura della fiction. C’è veramente tanto materiale che deve ancora essere sviscerato e di cui non si è parlato nella prima stagione. Di recente è stato proprio il personaggio principale, interpretato da Luisa Ranieri, ad annunciare l’inizio delle riprese per Le Indagini di Lolita Lobosco 2. L’attrice ha dichiarato al quotidiano La Stampa:

“A fine febbraio cominciamo a girare la nuova serie. […] Le riprese terminano a fine luglio”.

Lolita Lobosco 2: Luisa Ranieri “Sono contenta di tornare ad essere Lolita”

Un finale abbastanza aperto quello della prima stagione. Il pubblico freme e bisogna ancora capire come si evolverà il rapporto tra la protagonista ed il giornalista. Purtroppo si deve attendere ancora un pochino perchè non c’è nulla di ufficiale rispetto le notizie della messa in onda della seconda stagione.

LEGGI ANCHE —> La Sposa: nuovissima fiction con Serena Rossi, ecco tutte le anticipazioni

Se tutto procederà secondo i piani, con l’inizio delle riprese a febbraio e la fine dei lavori entro la fine di luglio, si spera che la fiction arrivi sugli schermi già nella stagione autunnale. Intanto lasciatevi trasportare dalla Ranieri che spende delle bellissime parole sul suo personaggio:

“Sono contenta di tornare ad essere Lolita. E’ un personaggio che mi sono scelta e in cui, per vari aspetti, mi sono riconosciuta.”

Luisa Ranieri è all’apice della sua carriera

L’attrice si trova a vivere un momento veramente importante per la sua carriera lavorativa. Scelta tra una delle protagoniste del film di Paolo Genovese “7 donne” e per il film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”, nel ruolo della Zia Patrizia. Le facciamo i nostri più sentiti complimenti e speriamo di vederla il prima possibile tornare a vestire i panni di Lolita.

LEGGI ANCHE —> Luca Zingaretti: casa spettacolare nel cuore di una città unica