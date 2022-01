Luca Argentero: ecco la sua meravigliosa abitazione, incredibile!

Avete mai visto dove vive Luca Argentero? da non credere, la sua abitazione è da togliere il fiato. Vediamo nel dettaglio dove abita e come è fatta la sua casa.

Luca Argentero è sicuramente uno degli attori più apprezzati in Italia, la sua bravura e il suo talento sono innegabili.

Pensate che la sua carriera è partita un pò in sordina, soprattutto per via della partecipazione al Grande Fratello, infatti inizialmente, nessuno pensava che Luca potesse sfondare nel mondo del cinema, ma alla fine, ha lasciato tutti senza parole con le sue ottime capacità artistiche, tanto che oggi è uno degli attori italiani più amati.

Uomo dal carattere umile e bellezza straordinaria, il pubblico ha imparato ad apprezzarlo sin da subito, soprattutto per via del suo immancabile sorriso in ogni occasione.

Ma avete mai visto dove vive l’attore? lui e la moglie Cristina Marino abitano in una villa rustica immersa nella natura, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Luca Argentero: ecco dove vive il noto attore

Avete mai visto la casa di Luca Argentero e Cristina Marino? i due sono sposati da poco più di un anno e adesso vivono in una dimora lussuosa e molto confortevole.

Dopo aver avuto la loro prima figlia, la piccola Nina Speranza, hanno deciso di rimanere a vivere nella loro Umbria, in una bellissima villa rustica.

La bella famiglia è completamente immersa nel bel mezzo della natura, infatti tra le loro attività preferite non manca l’orto e le passeggiate in campagna. D’altronde cosa c’è di meglio nel crescere una figlia tra natura e aria pulita?

I fan seguono moltissimo Luca e sua moglie sui social, tanto che l’attore spesso pubblica momenti della sua vita privata, come ad esempio la foto qui sopra in cui ha appena colto della verdura dal suo bellissimo orto.

Voi cosa ne pensate? vi piace la casa di Luca Argentero? nel frattempo non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella prossima stagione di Doc-nelle tue mani.