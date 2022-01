Uomini e Donne: Gemma viene messa alle strette da Tina

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo all’interno del programma super amato condotto da Maria De Filippi, tra le due prime donne.

Come sappiamo dopo la pausa delle vacanze di natale è iniziato nuovamente il programma pomeridiano che aiuta nella ricerca dell’amore.

Stiamo parlando proprio di Uomini e Donne, e con lui sono iniziate, ancora una volta, le liti tra due donne bellissime, ovvero Tina e Gemma.

Ma cerchiamo di capire insieme, come mai questa volta la super amata opinionista ha messo alle strette la nota dama.

Tina nuovo affondo pesante contro Gemma

Iniziamo con il dire che anche questa volta, di certo non le manda a dire Tina nei confronti della sua acerrima nemica.

Il motivo? Gemma aveva smascherato lei stessa Leonardo, in una puntate che noi abbiamo visto dopo le festività ma che era stata registrata prima.

In quella puntata, Tina lo aveva gentilmente accompagnato alla porta, e sembrava che la sua partecipazione al programma fosse finita, ma non è andata affatto così.

Come prima cosa si scopre che per natale il cavaliere le ha mandato delle rose a Roma, ma lei si trovava a Torino, e quando lo ha saputo lo ha chiamato per ringraziarlo, ma poi lo ha bloccato.

Ma adesso, Leonardo sta cercando di convincere la dama che tutti possono cambiare e per questo motivo continua a chiederle di uscire insieme a cena fuori.

Stando alle parole della dama torinese, però che è ancora turbata, questo non cambierebbe nulla, per quanto riguarda la fiducia che lei ha nei suoi confronti.

Leonardo ha confessato che ha ricevuto varie telefonate dopo la puntate che è andata in onda, e per questo motivo Maria e Tina continuano a dire a Gemma che deve decidersi su cosa vuole fare.

Gianni Sperti, fa notare alla dama che in passato ha perdonato cose più importanti, e per questo motivo se le piace perchè non dare un’altra possibilità!

Interviene anche Maria, che gli comunica che deve prendere una decisione in tempo breve, ed ecco arrivare l’affondo di Tina dicendo:

“Ti sei fatta torturare, sei stata lo zerbino di mezza Italia. Sei stata corn…a, usata. Di tutto ti hanno fatto, adesso ti metti lì a sottolineare due cose”

E dopo queste parole arriva la decisione di andare a cena con Leonardo, lo stesso giorno della registrazione del programma per capire che intenzioni ha.

Nelle puntata poi c’è stato anche il ritorno di Diego, che era assente perchè positivo al Covid.19.

L’uomo adesso è prontissimo per cercare di conquistare l’amore di Ida, e tutti e due comunicano che il rientro gli ha fatto un certo effetto, ma nulla di particolare.

Al momento la bella dama è impegnata nella conoscenza con Fabrizio, un nuovissimo cavaliere che è appena arrivato nel programma solamente per conoscere lei.