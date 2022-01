Test: trova il gallo diverso, ci riesce solo il 2%

Proviamo a fare insieme questo test di intelligenza: osservate attentamente l’immagine, riuscite a trovare il gallo diverso?

Vi proponiamo l’ennesima sfida di intelligenza che metterà ulteriormente alla prova le vostre capacità visive. Per svolgere questo test, avrete bisogno di molta concentrazione ed attenzione, in quanto la differenza tra questi galli è decisamente minima, quasi impercettibile. L’obiettivo del test infatti, è proprio il seguente: osservare l’immagine attentamente e focalizzare l’unico gallo diverso dagli altri. E’ un gioco che si basa molto sulle sfide visive, le più famose sono quelle che prospettano due immagini dalle quali bisogna estrapolare le differenze. Osservate bene, non tralasciate nessun dettaglio, in questo genere di giochi i dettagli sono fondamentali.

Nel web inoltre esistono una miriade di prove visive diverse, le più apprezzate sono le vignette del noto disegnatore ungherese Dudolf, le quali hanno messo in crisi moltissimi utenti e giocatori appassionati. Se siete curiosi, potete cercarle su Google e le troverete tra le immagini. Ma ora torniamo a noi: osservate l’immagine, riuscite a trovare il gallo diverso?

Test – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, vuol dire che siete in crisi. Sappiate che è assolutamente normale, in quanto – come abbiamo sottolineato prima – la differenza è davvero minima. Tuttavia, nel momento in cui vi riveleremo chi tra loro sia il brutto anatroccolo, vi mangerete le mani per non averci pensato prima. Ecco quindi la soluzione al test, risultava davvero complicato arrivarci.

Ebbene sì, ecco il gallo malefico nascosto. La differenza – come potete notare – era impercettibile e consisteva semplicemente in una diversa formazione della zampa. In tutte le altre infatti, si nota un piccolo dettaglio in più, dettaglio che manca al nostro piccolo brutto anatroccolo. Eravate riusciti a trovarlo? Se la risposta è sì, complimenti! Siete dei veri geni.