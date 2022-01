Mani screpolate? Ecco come rimediare a costo quasi zero

Mani screpolate: causate dal freddo e dall’uso eccessivo del disinfettante. Come poter limitare e rimediare, in modo naturale, al problema?

Il freddo, che caratterizza specialmente il periodo invernale, abbinato ad una delle regole più importanti da seguire rispetto la pandemia del Covid-19 ossia il lavarsi frequentemente le mani e l’uso smisurato anche dei gel disinfettanti, rappresentano un mix perfetto per accusare secchezza, rossore e forte dolore alle mani. Ecco che si manifesta il problema delle mani screpolate, che oltre al fastidio rappresenta un inestetismo della pelle poco piacevole.

Vediamo come poter limitare il problema dello screpolarsi delle mani attraverso alcuni rimedi naturali a basso costo. Si tratta di rimedi fai da te, in particolare scopriremo due tipi di opzioni dalle proprietà idratanti, lenitive e riparatrici: scrub e maschera. Gli ingredienti per la loro preparazione sono quasi gli stessi!

Mani screpolate: ingredienti per i due rimedi naturali

Ingredienti:

miele yogurt 1 tuorlo d’uovo zucchero tea tree oil olio essenziale di Argan olio di mandorle dolci (in alternativa olio extra vergine d’oliva o olio di cocco)

Sicuramente la crema o i nuovi gel disinfettanti idratanti posso ovviare al problema delle mani screpolate, ma non piace a tutti la sensazione che rilasciano sulle mani, quindi, vediamo meglio come preparare sia lo scrub che la maschera, dall’azione disinfettante. Non occorre tanto tempo, le ricette sono brevi e semplici da realizzare. Si tratta, poi, di ingredienti facilmente reperibili. Molti di voi li avranno sicuramente in casa.

Preparazione dello scrub e della maschera

Scrub: versare in una ciotola 2/3 gocce di tea tree oil (facoltativo), 2 cucchiai di miele, 2 di zucchero ed 1 di olio. Mescolare ed una volta ottenuto un composto omogeneo spalmarlo sulla zona da trattare (le mani, in questo caso) in modo delicato. Massaggiare per qualche minuto e poi sciacquare con acqua tiepida e tamponare.

Maschera: versare in una ciotola 3 gocce di olio di Argan (facoltativo), 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaio di yogurt e 1 tuorlo d’uovo. Mescolare per bene, il composto risulterà un po’ liquido. Spalmare sulle mani e tenere in posa circa 20/30 min. avvolgendole con della pellicola trasparente oppure con dei sacchetti da cucina, per congelare gli alimenti. Sciacquare con acqua tiepida e tamponare.