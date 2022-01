Il paradiso delle signore: Gloria deve partire, ecco chi prende il suo posto

Vediamo meglio insieme che cosa si aspetta per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera che si svolge a Milano.

Anche oggi, 18 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda il nostro Paradiso delle signore.

Dove la storia sta diventando sempre più difficile e complicata, ma cerchiamo di capire che cosa vedremo.

Iniziamo con il dire che Gloria si sta facendo piano piano da parte, dopo che ha dichiarato a Zia Ernesta che prova ancora del sentimento per Ezio ma che non vuole assolutamente mettersi in mezzo nella sua relazione con Veronica.

Il paradiso delle signore: Gloria lascia Milano

Ma anche l’uomo non sembra essere in grado di togliersi la sua ex moglie dalla mente, dopo l’ultimo incontro.

Questo suo atteggiamento, che ovviamente è cambiato, ha fatto preoccupare Veronica che pensa gli stia nascondendo qualcosa di importante.

LEGGI ANCHE —> Una vita anticipazioni: Rosina e Susana sospettano di loro

La donna, infatti, capirà che il suo futuro marito le ha mentito per quanto riguarda i rapporti con Gloria, ovvero la capocommessa.

Nel mentre, Gloria sta lasciando, per il momento Milano, perchè ha un impegno a Firenze, mentre è tornata Tina dopo aver lasciato la Svizzera per l’intervento subito e lei prenderò il suo posto al Paradiso.

Per quanto riguarda la presenza di Dante, continua ad infastidire Vittorio, ma il primo, quando vedrà la bella Flora rimarrà veramente senza parole!

Ma a lui ci pensa direttamente Agnese, che avviserà la bella stilista di tutto quello che ha fatto lo scorso anno al direttore del Paradiso.

LEGGI ANCHE —> Mani screpolate? Ecco come rimediare a costo quasi zero

Dopo queste parole, la donna prenderò le distanze da Dante oppure si lascerà corteggiare da questo affascinante uomo?

Beatrice, nel mentre sta cercando di calmare Vittorio, perchè il ritorno dell’uomo che si è messo nella sua relazione con Marta lo sta facendo impazzire.

Marco di Sant’Erasmo, ha convinto la zia ha dare un’opportunità a Gemma come nuova cavallerizza del Circolo.

La giovane, anche se con tutte le sue paure, ha deciso di fare una prova, sperando di iniziare nuovamente con la sua enorme passione.

Non sappiamo ancora, però se dopo il colloquio con Adelaide, Gemma riuscirà a fare la prova, non ci resta che attendere le prossime puntate.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1.