Aerei: sai perché sono sempre bianchi? Ecco svelato il motivo

Avete notato che tutti gli aerei vengono realizzati dipinti di bianco? Perché questa scelta? Scopriamolo insieme.

Per chiunque sia particolarmente abituato a volare in giro per il mondo, risulta quasi impossibile notare – in effetti – che tutti gli aerei, di qualsiasi compagnia, godano di un bellissimo e limpido colore bianco. Dietro una scelta che può sembrare puramente estetica, si nascondo in realtà una serie di motivazioni più importanti. Queste ultime possono derivare da ragioni economiche, ma anche di sicurezza degli stessi passeggieri. Scopriamo insieme la verità a questo proposito.

Aerei: ecco perché sono bianchi

Prima di tutto, una prima motivazione valida ha origini economico-finanziarie: il bianco è il colore che costa meno. Dato che gli aerei hanno bisogno di manutenzione continua, scegliere di conferire ad un veicolo di tale grandezza un colore particolare, significa spendere cifre esorbitanti per il suo mantenimento. Di conseguenza, il colore bianco si rivela funzionale non solo per il risparmio, ma anche per lo stesso mantenimento: su di esso infatti, è più facile individuare eventuali ammaccature e segni ambigui, potenzialmente pericolosi durante il volo.

Riguardo alle ragioni pratiche invece, come tutti noi sappiamo, l’aereo deve essere predisposto per volare al di sopra delle nuvole, estremamente vicino al Sole. Dipingendo il mezzo di bianco, quest’ultimo non assorbirà eccessivamente il calore del Sole, mantenendo una temperatura adatta e – soprattutto – sicura per il volo e per i passeggieri. Infine, last but not list, il colore bianco è molto più visibile rispetto agli altri: nel caso in cui l’aereo in questione necessiti di un intervento immediato, risulterà molto più semplice per i soccorritori individuarlo, ovunque esso sia. Insomma, dietro una scelta apparentemente estetica, si nasconde una decisione importante per la nostra stessa sicurezza come passeggieri, una decisione che forse ha permesso di sventare moltissimi disastri di cui siamo inconsapevoli.